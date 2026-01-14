Z tego artykułu dowiesz się: Jak obecna inflacja wpływa na decyzje dotyczące stóp procentowych w Polsce?

Jakie czynniki ryzyka mogą wpływać na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej?

Kiedy i dlaczego może nastąpić ewentualna kontynuacja obniżek stóp procentowych?

Jakie są oczekiwania analityków odnośnie przyszłych zmian stóp procentowych w 2025 roku?

Decyzja, która zapadła podczas styczniowego posiedzenia, nie jest zaskoczeniem: spodziewała się jej zdecydowana większość ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet”, oczekiwał też rynek. Zarówno od przewodniczącego RPP i prezesa NBP Adama Glapińskiego, jak i innych członków Rady, płynął od poprzedniego posiedzenia przekaz mówiący o wejściu (na zapewne kilka miesięcy, do marca–kwietnia) w tryb „wait-and-see”. – Myślę że Rada będzie chciała chwilę przyjrzeć się efektom dotychczasowych obniżek, a potem przystąpić do dalszych – wyjaśniał Glapiński podczas grudniowej konferencji.

Reklama Reklama

Decyzja o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian oznacza, że Rada przerwała proces pięciu obniżek z rzędu (i sześciu na siedmiu ostatnich posiedzeniach). Ekonomiści nieco z przekąsem mówili o „niecyklu”, nawiązując do tego, że każda kolejna obniżka była komunikowana przez RPP i prezesa Glapińskiego jako dostosowanie poziomu stóp procentowych (do obniżającej się inflacji i jej perspektyw), a nie element cyklu.

RPP zarządza pauzę w obniżkach stóp procentowych

Łącznie od maja 2025 r. RPP obniżyła stopy o 175 punktów bazowych, w tym główną stopę NBP z 5,75 proc. do 4 proc. Należy jednak podkreślić, że jednocześnie wskaźnik inflacji obniżył się nawet w jeszcze większej skali: z 4,9 proc. r/r na początku 2025 r. do 2,4 proc. w grudniu (według szybkiego szacunku GUS). Co więcej, obecne średnie prognozy sugerują, że wskaźnik inflacji może utrzymywać się w okolicach celu inflacyjnego NBP 2,5 proc. przez cały 2025 r.