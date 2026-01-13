Rzeczpospolita
Ekonomia
Bank Światowy rewiduje prognozy dla Polski. Ma też ostrzeżenie dla światowej gospodarki

Bank Światowy podniósł prognozę realnego wzrostu PKB Polski w 2026 r. o 0,2 pkt proc., do 3,2 proc. Lekko w górę zrewidował też szacunek dynamiki gospodarki w 2025 r., do 3,3 proc. (z 3,2 proc.). W 2027 r. PKB Polski ma urosnąć realnie o 2,9 proc.

Publikacja: 13.01.2026 21:24

Foto: Adobe Stock

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki wpływają na stabilność gospodarki regionu Europy i Azji Środkowej?
  • Jakie demograficzne wyzwania stoją przed rynkiem pracy w Europie i Azji Środkowej?
  • Jakie są prognozy wzrostu globalnej gospodarki na lata 2025–2027?
  • Dlaczego lata 20. XXI wieku mogą być najsłabszą dekadą pod względem tempa wzrostu gospodarczego?

Polska gospodarka wchodzi w 2026 r. w relatywnie dobrej kondycji, mimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego i utrzymującej się niepewności w globalnym handlu. Z najnowszych prognoz Banku Światowego wynika, że wzrost PKB Polski przyspieszył z 3 proc. w 2024 r. do 3,3 proc. w 2025 r., a w 2026 r. ma utrzymać się na solidnym poziomie ok. 3,2 proc., powyżej średniej dla Europy i Azji Środkowej. Prognozy Banku Światowego i tak są dość ostrożne, średnia prognoz ekonomistów dla agencji Bloomberga to 3,5 proc., a część instytucji (np. Pekao, Bank Pocztowy) nie wyklucza nawet 4-procentowego wzrostu.

Czytaj więcej

Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP: Jeszcze zdrowszy i stabilniejszy wzrost
Gospodarka
Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP: Jeszcze zdrowszy i stabilniejszy wzrost

W całym regionie Europy i Azji Środkowej wzrost w 2025 r. spowolnił według BŚ do 2,4 proc. r/r. „Spowolnienie odzwierciedla głównie słabszą konsumpcję prywatną, zwłaszcza w Federacji Rosyjskiej, ze względu na opóźnione skutki zacieśnionej polityki pieniężnej” – przekazał Bank Światowy. Instytucja zauważa wzrost poziomu wymiany handlowej w pierwszej połowie 2025 r., m.in. w związku ze zbliżającymi się wówczas podwyżkami ceł ze strony USA. Wzrostowi, według Banku Światowego, sprzyjało łagodzenie globalnych warunków finansowych, jednocześnie utrzymywały się jednak niekorzystne czynniki zewnętrzne w postaci podwyższonej niepewności w zakresie polityki handlowej oraz stonowanego wzrostu w strefie euro. To ograniczało eksport, szczególnie w sektorach związanych z motoryzacją na obszarze Europy Środkowej i Bałkanów Zachodnich.

Bank Światowy: stabilne tempo wzrostu PKB w 2026 r. w Europie i Azji Środkowej

W 2026 r. wzrost gospodarczy w regionie Europy i Azji Środkowej ma pozostać stabilny. Wsparciem ma być m.in. solidny popyt krajowy, rosnąca absorpcja środków unijnych oraz wyższe wydatki obronne. „Te pozytywne czynniki pomogą zrekompensować słabnący handel wynikający z niskiego wzrostu w strefie euro i podwyższonych napięć handlowych” – oczekuje Bank Światowy. Instytucja oczekuje też spadku inflacji m.in. dzięki spadającym cenom surowców.

Ryzyka dla wzrostu gospodarczego w 2026 r. BŚ identyfikuje m.in. po stronie geopolitycznej. Z jednej strony, długotrwałe przedłużenie lub nasilenie się inwazji Rosji na Ukrainę mogłoby utrzymać wysoką niepewność geopolityczną. Z drugiej, jak zauważa instytucja, wcześniejsze niż oczekiwano zakończenie aktywnych działań wojennych mogłoby przyspieszyć inwestycje odbudowujące w Ukrainie i zwiększyć zaufanie inwestorów w regionie. Obawy dotyczą też dalszej eskalacji globalnych napięć handlowych.

Czytaj więcej

Inflacja w strefie euro w dół. Jak Polska wypada na tle reszty Unii Europejskiej?
Dane gospodarcze
Inflacja w strefie euro w dół. Jak Polska wypada na tle reszty Unii Europejskiej?

Bank Światowy podkreśla, że kluczowym wyzwaniem dla regionu Europy i Azji Środkowej pozostaje związek wyzwań rynku pracy z trendami demograficznymi. Zauważa, że starzenie się społeczeństwa będzie obciążać wzrost, a wolniejsze tempo zwiększania siły roboczej, z wyjątkiem Azji Środkowej, ma podnieść współczynnik obciążenia demograficznego [stosunek osób w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym – red.] w regionie do 63 procent w 2050 r. „Jednocześnie, w ciągu następnej dekady około 63 miliony młodych ludzi ma wejść na rynek pracy, ale niewystarczające tempo tworzenia miejsc pracy i utrzymujące się niedopasowania umiejętności mogą utrudnić im znalezienie zatrudnienia” – ostrzeżono.

Bank Światowy: globalny wzrost PKB poniżej 3 proc. rocznie

Tło globalne również pozostaje relatywnie stabilne. Bank Światowy prognozuje, że wzrost gospodarki światowej wyniesie 2,6 proc. w 2026 r. i 2,7 proc. w 2027 r. To oznacza nawet większą od wcześniejszych przewidywań odporność na utrzymujące się napięcia handlowe i niepewność polityczną. Zdaniem Banku Światowego, nieco zmienią się motory napędowego globalnego wzrostu: o ile w 2025 r. aktywność na świecie wspierał silny wzrost wymiany handlowej stymulowany przez zmiany w polityce handlowej, o tyle w 2026 r. wzrostowi sprzyjać będą raczej łagodniejsze globalne warunki finansowe i ekspansja fiskalna w części dużych gospodarek.

Jednocześnie raport podkreśla, że lata 20. XXI wieku mogą być najsłabszą dekadą pod względem tempa wzrostu od lat 60. To zresztą bardzo ważna konstatacja: Bank Światowy zauważa, że relatywnie niskie tempo wzrostu pogłębia przepaść w poziomie życia na świecie. „Pod koniec 2025 r. niemal wszystkie gospodarki rozwinięte osiągnęły dochody per capita wyższe niż w 2019 r., podczas gdy około jedna czwarta gospodarek rozwijających się wciąż odnotowuje niższe dochody per capita” – wskazano.

- Z każdym kolejnym rokiem globalna gospodarka staje się mniej zdolna do generowania wzrostu, a zarazem wydaje się bardziej odporna na niepewności w zakresie prowadzonych polityk - powiedział Indermit Gill, główny ekonomista Grupy Banku Światowego i wiceprezes ds. ekonomii rozwoju. Ostrzega przy tym, że dynamika gospodarcza i odporność „nie mogą przez dłuższy czas podążać w przeciwnych kierunkach, nie powodując pęknięć w finansach publicznych i na rynkach kredytowych”. - W nadchodzących latach gospodarka światowa będzie się rozwijać wolniej niż w burzliwych latach 90., przynosząc jednocześnie rekordowe poziomy długu publicznego i prywatnego. Aby zapobiec stagnacji i bezrobociu, rządy w gospodarkach wschodzących i rozwiniętych muszą zdecydowanie liberalizować inwestycje prywatne i handel, ograniczać wydatki konsumpcyjne sektora publicznego oraz inwestować w nowe technologie i edukację – radzi.

Źródło: rp.pl

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Organizacje Bank Światowy
