Ryzyka dla wzrostu gospodarczego w 2026 r. BŚ identyfikuje m.in. po stronie geopolitycznej. Z jednej strony, długotrwałe przedłużenie lub nasilenie się inwazji Rosji na Ukrainę mogłoby utrzymać wysoką niepewność geopolityczną. Z drugiej, jak zauważa instytucja, wcześniejsze niż oczekiwano zakończenie aktywnych działań wojennych mogłoby przyspieszyć inwestycje odbudowujące w Ukrainie i zwiększyć zaufanie inwestorów w regionie. Obawy dotyczą też dalszej eskalacji globalnych napięć handlowych.

Bank Światowy podkreśla, że kluczowym wyzwaniem dla regionu Europy i Azji Środkowej pozostaje związek wyzwań rynku pracy z trendami demograficznymi. Zauważa, że starzenie się społeczeństwa będzie obciążać wzrost, a wolniejsze tempo zwiększania siły roboczej, z wyjątkiem Azji Środkowej, ma podnieść współczynnik obciążenia demograficznego [stosunek osób w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym – red.] w regionie do 63 procent w 2050 r. „Jednocześnie, w ciągu następnej dekady około 63 miliony młodych ludzi ma wejść na rynek pracy, ale niewystarczające tempo tworzenia miejsc pracy i utrzymujące się niedopasowania umiejętności mogą utrudnić im znalezienie zatrudnienia” – ostrzeżono.

Bank Światowy: globalny wzrost PKB poniżej 3 proc. rocznie

Tło globalne również pozostaje relatywnie stabilne. Bank Światowy prognozuje, że wzrost gospodarki światowej wyniesie 2,6 proc. w 2026 r. i 2,7 proc. w 2027 r. To oznacza nawet większą od wcześniejszych przewidywań odporność na utrzymujące się napięcia handlowe i niepewność polityczną. Zdaniem Banku Światowego, nieco zmienią się motory napędowego globalnego wzrostu: o ile w 2025 r. aktywność na świecie wspierał silny wzrost wymiany handlowej stymulowany przez zmiany w polityce handlowej, o tyle w 2026 r. wzrostowi sprzyjać będą raczej łagodniejsze globalne warunki finansowe i ekspansja fiskalna w części dużych gospodarek.

Jednocześnie raport podkreśla, że lata 20. XXI wieku mogą być najsłabszą dekadą pod względem tempa wzrostu od lat 60. To zresztą bardzo ważna konstatacja: Bank Światowy zauważa, że relatywnie niskie tempo wzrostu pogłębia przepaść w poziomie życia na świecie. „Pod koniec 2025 r. niemal wszystkie gospodarki rozwinięte osiągnęły dochody per capita wyższe niż w 2019 r., podczas gdy około jedna czwarta gospodarek rozwijających się wciąż odnotowuje niższe dochody per capita” – wskazano.

- Z każdym kolejnym rokiem globalna gospodarka staje się mniej zdolna do generowania wzrostu, a zarazem wydaje się bardziej odporna na niepewności w zakresie prowadzonych polityk - powiedział Indermit Gill, główny ekonomista Grupy Banku Światowego i wiceprezes ds. ekonomii rozwoju. Ostrzega przy tym, że dynamika gospodarcza i odporność „nie mogą przez dłuższy czas podążać w przeciwnych kierunkach, nie powodując pęknięć w finansach publicznych i na rynkach kredytowych”. - W nadchodzących latach gospodarka światowa będzie się rozwijać wolniej niż w burzliwych latach 90., przynosząc jednocześnie rekordowe poziomy długu publicznego i prywatnego. Aby zapobiec stagnacji i bezrobociu, rządy w gospodarkach wschodzących i rozwiniętych muszą zdecydowanie liberalizować inwestycje prywatne i handel, ograniczać wydatki konsumpcyjne sektora publicznego oraz inwestować w nowe technologie i edukację – radzi.