– Dziś mieliśmy problemy z przelewami. Choć klienci na swoich rachunkach widzieli obciążenie za wysłane przelewy, możliwe, że nie dotarły one do odbiorców, dotyczy to też poleceń zapłaty. Nie zaksięgowaliśmy także przelewów, które wysłano z innych banków – potwierdza Kinga Wojciechowska-Rulka, dyrektorka ds. relacji z mediami, rzeczniczka prasowa mBanku.

– Najpóźniej jutro zrealizujemy wszystkie zaległe przelewy i zaksięgujemy te, które do nas przysłano. Przepraszamy za problemy, które wynikają z tej sytuacji. Klientów informujemy na bieżąco – podkreśla rzeczniczka.

Ile klientów mBanku może ucierpieć

W oficjalnej informacji mBanku nie ma o tym mowy, ale prawdopodobnie awaria nie dotyczy zwykłych płatności kartowych ani transakcji systemem BLIK. W każdy razie sytuacja dla klientów musi być niezwykle frustrująca, ma bezpośrednie konsekwencje dla ich finansów – tylko niezrealizowane płatności mogą skutkować przykładowo opóźnieniem w spłatacie rat kredytowych czy opłaceniu rachunków.

Skala problemu może być duża, mBank obsługuje ponad 5,7 miliona klientów detalicznych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Do tego dochodzi około 36,1 tysiąca klientów korporacyjnych.

Chociaż konkretne dane dotyczące dziennej liczby wszystkich transakcji nie są publicznie dostępne w ogólnych podsumowaniach, mBank, jako duży bank detaliczny, przetwarza ich miliony dziennie (przelewy, płatności kartami, BLIK, operacje w bankomatach, itp.).