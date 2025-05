Czy udało się zrealizować cele na 2024 rok, np. wzrost wartości kredytów do 1 mld zł?

Prawie tak, przekroczyliśmy 912 mln zł, co oznacza 38 proc. wzrostu roku do roku. Rzeczywiście mamy odrobinę niedosytu, że nie udało się tak do końca zrealizować tego celu, ale jeśli uwzględnimy leasing, czyli ponad 200 mln zł finansowania, tu już sytuacja wygląda inaczej. W tym roku ruszyliśmy już z takim impetem, że na pewno poziom miliarda kredytów zostanie przebity, i to mocno.

Jak wygląda pozyskiwanie klientów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw? Rok temu zapowiadał pan, że wyjdziecie poza segment mikroprzedsiębiorstw.

W segment małych firm weszliśmy w 2024 roku. Wzmacniamy kompetencje w tym zakresie, to będzie nasz kierunek natarcia na 2025 rok. Chcemy, żeby w tym roku kredyty dla małych firm stanowiły 20 proc. naszej „produkcji” kredytowej.

Ożywienie popytu na kredyty firmowe miało przyjść w 2024 roku, ale nie przyszło. Teraz te oczekiwania przeniosły się na 2025 rok. Wierzy pan, że w końcu tak się stanie?

W minionym roku rzeczywiście nie było przełomu, a na rynku mikroprzedsiębiorstw popyt nawet się lekko kurczył. Ale chciałbym podkreślić dwie rzeczy. Po pierwsze to, że Nest Bank w tych warunkach rósł, co pokazuje, że nasz model biznesowy się sprawdza. Po drugie, dobra wiadomość jest taka, że według najnowszych danych BIK popyt na kredyt wyraźnie zaczął rosnąć. Liczba nowych wniosków była najwyższa od trzech lat. Analizujemy, z czego to wynika, może to efekt ożywienia gospodarczego, może po części nadziei związanych z obniżką stóp procentowych. W każdym razie nas bardzo cieszy to, że ten segment zacznie wreszcie rosnąć.

Nie boi się pan, że ze względu na nieprzewidywalność polityki Donalda Trumpa mocno wzrośnie niepewność rynkowa i przedsiębiorstwa, zamiast zacząć inwestować, raczej staną w miejscu w oczekiwaniu na rozwój sytuacji?

Boję się, ale też jestem przekonany, że nie powinno to dotyczyć tego segmentu, w którym działa nasz bank. Naszymi klientami biznesowymi najczęściej są jednoosobowe działalności gospodarcze. Geopolityka niekoniecznie od razu przekłada się na ich działalność. To rodzinne biznesy, które są bardzo zwinne, bardzo szybko są w stanie znaleźć się w nowych sytuacjach, dostosować się do nowych warunków rynkowych, co pokazała np. pandemia. Tutaj więc pozostaję optymistą, choć zapewne duże firmy mogą przechodzić większe turbulencje.

Jakie macie plany nowej oferty dla klientów?

Z nowości to kredyt ze stałą stopą procentową – jest już dostępny w ofercie, także oferta kredytowa dla spółek cywilnych oraz kredyt inwestycyjny. Natomiast nie planujemy rewolucji, jeśli chodzi o wdrażanie zupełnie nowatorskich usług. Stawiamy na dynamiczny rozwój, skupiając się na produktach dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, pogłębianiu cyfrowej transformacji i dalszym wykorzystaniu możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja. Już w zeszłym roku wdrożyliśmy pierwszego w Polsce bankowego asystenta opartego na AI – N!Asystenta. Nasze rozwiązanie zostało wysoko ocenione przez klientów i branżę.

N!Asystent to nadal program pilotażowy czy też mogą z niego korzystać już wszyscy klienci?

Wciąż jest to pilotaż, jednak może dołączyć do niego każdy zainteresowany klient. To znakomite narzędzie, dzięki któremu każdy może poczuć się jak klient private banking. Z N!Asystentem można porozmawiać o swoich finansach, poprosić o analizę wydatków, można zrobić przelew na podstawie komendy głosowej i zatwierdzić go biometrią. Klient posiada dostęp do całej historii swoich konwersacji z N!Asystentem i może wrócić do nich w dowolnym momencie. N!Asystent jest dostępny siedem dni w tygodni, o każdej porze dnia i nocy, a do tego za darmo.