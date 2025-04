Ułatwienie dla spadkobierców. Ministerstwo Finansów planuje ważną zmianę

Do wykazu prac legislacyjnych Sejmu trafił nowy projekt Ministerstwa Finansów. Planowane zmiany dotyczą ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o ewidencji ludności. Zakładany wstępnie termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2025 r.

Reklama

„Rachunki uśpione”. Banki łatwiej uzyskają i przekażą informacje?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w opisie projektu, kluczowym celem proponowanych zmian są ułatwienia dla spadkobierców. Chodzi o szybszy dostęp do informacji o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz ograniczenie ryzyka wypłat na rzecz osób nieuprawnionych. Proponowane zmiany dotyczą opcji udostępnienia z rejestru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) na zapytanie banku informacji o dacie śmierci posiadacza rachunku bankowego, będącego osobą fizyczną.

Jak przypomina Ministerstwo Finansów, dotychczas banki mogły uzyskać jedynie dane potwierdzające lub zaprzeczające informacji o śmierci posiadacza rachunku. Tymczasem to z datą śmierci ustawa Prawo bankowe wiąże „skutki rozwiązania umowy rachunku bankowego oraz kwestię związania tą umową do chwili wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny”. Ustawa o ewidencji ludności przewiduje udostępnienie podmiotom danych „po wykazaniu interesu faktycznego”.

Jakie zmiany proponuje Ministerstwo Finansów?

Po wdrożeniu zaproponowanych zmian banki będą zobowiązane do uzyskania informacji o dacie śmierci posiadacza rachunku bankowego. Informacje mają być pozyskiwane z rejestru PESEL. Projekt przewiduje także określony okres, po upływie którego bank musi sprawdzić powyższe dane. Jak zakłada dokument, chodzi o okres 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku przez jego posiadacza. Banki będą mieć zatem na uwadze przede wszystkim tzw. rachunki uśpione, nieaktywne.

Dokument przewiduje także pewne ułatwienia i uproszczenia procedur. Zgodnie z założeniami projektu, bank nie będzie zobowiązany do wystąpienia o udostępnienie danych z rejestru PESEL, o ile: