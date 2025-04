Jak wybrać najlepszą hipotekę

Kolejne najchętniej wybierane banki przez Polaków, którzy chcą pożyczyć na zakup mieszkania, to mBank, Millennium, Alior i BNP Paribas BP. Szczególnie mały udział w sprzedaży hipotek ma ten ostatni bank – to tyko 1,4 proc. w 2024 r. To efekt niezwykle ostrożnościowej polityki władz BNP Paribas z 2023 r., gdy zdecydowano, że kredyty hipoteczne będą udzielane tylko stałym klientom. Efektem był gwałtowny spadek w 2023 r. sprzedaży nowych hipotek do jedynie 267 mln zł. Teraz BNP Paribas stał się bardziej otwarty, ale powrót na rynek okazuje się nie taki prosty.

Analitycy podkreślają, że o wyborze danego banku decyduje szereg czynników. Kluczowa wydaje się tu cena kredytu mieszkaniowego – jego oprocentowanie oraz dodatkowe opłaty i prowizje. Równie istotne są niuanse w ofercie, takie jak okres kredytowania, sposób liczenia zdolności kredytowej, ceny obowiązkowego ubezpieczenia nieruchomości itp., a także mniej wymierne elementy, takie jak jakość obsług czy poziom zaufania do danego banku.

Gdzie Polacy biorą najwięcej kredytów gotówkowych

W przypadku kredytów gotówkowych dodatkowym ważnym kryterium wyboru może być jego dostępność. Coraz więcej też banków oferuje taką pożyczkę za jednym kliknięciem w ramach bankowości mobilnej.

Jeśli chodzi o kredyty na cele konsumpcyjne, w minionym roku Polacy najczęściej korzystali również z usług PKO BP, pożyczając tam 24,5 mld zł, czyli ponad 32 proc. wśród ośmiu największych banków w Polsce – wynika z naszej analizy.