Dodatkowo, dostrzegamy też, że wielu międzynarodowych inwestorów, realizujących w Polsce bezpośrednie inwestycje zagraniczne – szczególnie z Azji – widzi nasz kraj jako ważny „punkt pośredni” do Ukrainy, gdy rozpocznie się tam odbudowa. To jest szansa dla Polski, a my jako ING chcemy takie działania wspierać.

Czy także w kontekście zmian w globalnych łańcuchach dostaw Polska może liczyć na istotny napływ inwestycji zagranicznych, może być ważnym beneficjentem m.in. nearshoringu?

Andrew Bester: Mówiliśmy o czynnikach niepewności i np. obecne dyskusje na temat ceł sprawiają, że liderzy biznesowi muszą przyjrzeć się swoim łańcuchom dostaw, zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo oraz możliwości potencjalnego przekształcenia. Wielu naszych klientów traktuje Polskę jako szansę: macie dużą bazę talentów, wysokie umiejętności. Widzimy wiele firm międzynarodowych, które rozważają inwestycje i rozwój w Polsce.

Michał H. Mrożek: Dodałbym do tego perspektywę polskich przedsiębiorstw, które rozwijają działalność za granicą. Są coraz bardziej aktywne, mają większe doświadczenie w znajdowaniu swojego miejsca w tych zmieniających się międzynarodowych łańcuchach dostaw. Wchodzą m.in. na rynek amerykański czy, co jeszcze kilka lat temu wydawało się mało prawdopodobne, na rynki krajów z Zatoki Perskiej, do Arabii Saudyjskiej czy ZEA. Jesteśmy też jako ING obecni na tych rynkach i wspieramy naszych polskich klientów w ekspansji zarówno w Europie, jak i w innych częściach świata.

Wielu ekonomistów podkreśla, że polskich przedsiębiorców cechuje elastyczność, umiejętność dostosowania się do szoków, ale i nowych szans. Czym wyróżnia się polska gospodarka i polski sektor bankowy? Jakie są nasze mocne strony, ale też jakie kluczowe wyzwania?

Andrew Bester: Wiele się tu zmienia. Przez ostatnich dziesięć lat liczba zarządzających w polskich firmach, którzy patrzą na swój biznes w perspektywie globalnej, wzrosła. W przeszłości korzystali z inwestycji dużych korporacji międzynarodowych, potem koncentrowali się na budowie dobrych, lokalnych firm. Teraz dostrzegam dużo większą pewność siebie, przedsiębiorcy mówią: „mamy świetny biznes w Polsce, dlaczego nie rozciągnąć naszego modelu na skalę międzynarodową?”.

Michał H. Mrożek: Polska gospodarka jest odporna, co odzwierciedla głębokość i różnorodność krajobrazu biznesowego w Polsce. Wysoki poziom dywersyfikacji powoduje, że nie jest zależna od jednego sektora. Taką dużą zależność m.in. od przemysłu motoryzacyjnego widzimy u naszych sąsiadów w Europie Środkowo-Wschodniej. Tam koniunktura silnie zależy od tego, co dzieje się w sektorze automotive lub IT.