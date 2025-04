Kursy banków spadają. Inwestorów przestraszyła wizja szybkich cięć stóp NBP

Notowania indeksu WIG-banki i wszystkich spółek wchodzących w jego skład, spadają na otwarciu piątkowej sesji giełdowej. Około godz. 10.15 najmocniej, bo ponad 5 proc. traciły kursy BNP Paribas, Citi Handlowego, PKO BP i Pekao.

Przyczyn tych spadków można upatrywać w gorszych nastrojach inwestorów na globalnych rynkach, ale przede wszystkim w nagłej zmianie retoryki w polskiej polityce pieniężnej. – Czwartkowa zmiana „w gołębią” stronę podczas konferencji prezesa NBP nie pozostaje bez wpływu na notowania banków – skomentował Marcin Mierzwa, analityków rynków finansowych Stooq.pl. - Inwestorzy zaczynają dyskontować wcześniejsze niż prognozowane obniżki stóp procentowych przez RPP, a to nie pozostanie bez wpływu na generowane przez banki wyniki finansowe – wyjaśnia.

Obniżki stóp wpłyną na wyniki banków

Prezes NBP Adam Glapiński dotychczas prezentował bardzo jastrzębie nastawienie, ale zupełnie nieoczekiwania w czwartek, podczas comiesięcznej konferencji stwierdził, że występuje „jako gołąb na czele gołębi”. Przekonać go miało przede wszystkim wyhamowanie tempa wzrostu płac (w tym roku wzrost jest jednocyfrowy) czy spadek inflacji bazowej do ok. 3,5 proc.