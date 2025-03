Jakie zyski i dywidendy do Aliora w 2027 r.

Główne cele jakie stawia sobie Alior na 2027 r. to 7 mld zł przychodów i 2,6 mld zł zysku netto. Władze banku oczekują, że wskaźnik zwrotu na kapitale ROE będzie kształtował się powyżej 18 proc., a wskaźnik C/I (koszty w relacji do dochodów) - na poziomie ok. 35 proc. (pomimo inflacji kosztowej i przywrócenia składek BFG.

Bank zakłada, że wskaźnik kredytów niepracujących NPL uda się obniżyć poniżej 5 proc. (w 2027 ma to być maksymalnie 4,9 proc.). W celach na 2027 rok Alior zakłada też przeznaczenie na dywidendę ponad 50 proc. zysku.