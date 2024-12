Przekaz do nich zapewne musi być inny...

Prognozujemy rozszerzenie naszej marki na młodsze pokolenie, co przekłada się również na sposób komunikacji z tymi klientami, na kreowanie naszego wizerunku w tym segmencie. Ale nigdy nie udajemy, że nie jesteśmy bankiem. Jesteśmy bankiem i obsługujemy ludzi, którzy szukają kogoś, kto profesjonalnie zajmie się ich finansami. Można powiedzieć, że nasz bank zdejmuje ciasny krawat, ale nadal jest i będzie w garniturze.

Obecnie banki kładą nacisk na tzw. user experience.

Gdy przyjechałem do Polski 18 lat temu, relacje bankowe były bardzo zorientowane na produkty. Ludzie mogli mieć konto w banku X, kredyt gotówkowy w banku Y, a hipotekę – w banku Z, bo szukali produktu tańszego czy w inny sposób bardziej atrakcyjnego. Ale potem klienci zaczęli szukać nie sprzedawców produktów, tylko usługodawców, którzy zaspokoją ich potrzeby w różnych sytuacjach. Wówczas zaczyna się liczyć jakość usług. Dla banków ta jakość, w tym jakość obsługi klienta, zwłaszcza w trudnych, problematycznych sytuacjach, które przecież zawsze się pojawiają, stała się „obsesją”. Wiem, że po polsku to słowo brzmi negatywnie, ale to też coś więcej niż pasja. User experience stał się Świętym Graalem w bankowości.

Co to właściwie znaczy? Większość klientów nie czuje przecież większej sympatii czy antypatii do swojego banku.

Jeśli klient ma pozytywne doświadczenia, to może dany bank polecić rodzinie i znajomym. To bardzo ważne, że ktoś korzysta z banku i mówi swoim dzieciom czy przyjaciołom, że jest zadowolony z jego usług i ma do niego zaufanie. W dłuższej perspektywie korzyści dla banku są ogromne, choć trzeba przyznać, że może czasami w krótkiej perspektywie trzeba ponieść większe koszty. Przykładowo w Banku Millennium nie stosujemy outsourcingu w obsłudze klientów, choć pewnie byłoby to tańsze.

W strategii stawiacie sobie też za cel podwojenie portfela kredytów korporacyjnych. Ale w Polsce idą teraz słabo, firmy nie chcą kredytów, bo mało inwestują.

Odróżniłbym tu dwie rzeczy. Rzeczywiście, niskie inwestycje są obecnie jednym z największych wyzwań dla polskiej gospodarki, której siłą napędową pozostaje konsumpcja. Ale tej rzeczywistości nie jesteśmy w stanie zmienić samodzielnie. Natomiast możemy coś zmienić w naszym banku. Obecnie kredyty dla firm stanowią niewielki procent naszej działalności na tle segmentu detalicznego. Powodem jest fakt, że dotychczas musieliśmy oszczędzać kapitał ze względu na koszty kredytów walutowych i plan naprawy, jaki musieliśmy wdrożyć po uruchomieniu rządowego programu wakacji kredytowych z 2022 r. Obecnie, mając silną pozycję kapitałową, zaangażujemy kapitał i zwiększymy portfel kredytowy dla firm. Oczywiście podwojenie tego portfela będzie wymagało czasu, będziemy to robić rok po roku. Stawiamy na leasing, faktoring, trochę kredytów inwestycyjnych. Jesteśmy jednak pewni, że tego dokonamy, nawet jeśli inwestycje przedsiębiorstw nie zaczną gwałtownie rosnąć.