Co łączy kredyty w CHF i w złotych

Skąd te wrzutki o nadmiernej ochronie konsumentów? Frankowicze wygrali swoją batalię głównie dzięki odniesieniu się do unijnej dyrektywy w sprawie praw konsumentów i ochronie przed nieuczciwymi warunkami umowy. I złotowicze też na to stawiają. W sprawie kredytów WIBOR nikt nie wskazuje na abuzywność konkretnych zapisów, a sprawa przed TSUE będzie rozpatrywana w świetle dyrektywy o ochronie konsumentów. Klienci zarzucają tu nie tyle, że WIBOR ma jakąś złą konstrukcję prawną, ale samo to, że jest niezrozumiałym, niemożliwym do zweryfikowania przez konsumenta elementem, ale mającym wpływ na zobowiązanie konsumenta. Do tego argumentują, że nie otrzymali wystarczającej informacji o skutkach zmiennego oprocentowania.

W sprawie instytucji SKD podnoszone są za to różne wady umowy. Szymon Midera, prezes PKO BP, ironizuje, że wkrótce dojdzie do sytuacji, gdy źle postawiony przecinek będzie uznawany za podstawę do podważenia całej umowy kredytu.

– Kancelarie prawne się rozbestwiły, działają już w myśl zasady „pokaż mi swoją umowę, a na pewno coś znajdziemy” – mówi jeden z bankowców. – To, w połączeniu z coraz mocniejszym trendem klientocentryzmu, to otwarcie puszki Pandory – podkreśla.