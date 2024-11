Czytaj więcej Banki Ile dotychczas zyskali frankowicze Już co najmniej 20 mld zł „trafiło” do kredytobiorców, którzy podpisali ugodę lub wygrali w sądzie – wynika z naszych szacunków. Ostatecznie te kwoty będę większe.

Pytania do TSUE

Kwestia naliczania przez bank odsetek od niezapłaconego na jego wezwanie kapitału budzi oczywiście kontrowersje. Spory w tej sprawie już trafiają do sądów. Wątpliwości w przedmiocie należnych bankowi ustawowych odsetek za opóźnienie powziął Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, który w sprawie o sygn. XXVIII C 22684/22 postanowieniem z 11.10.2024 r. skierował do TSUE dwa pytania prejudycjalne. W pierwszym pytaniu sąd chce ustalić, czy prawo unijne pozwala na przyjęcie interpretacji, zgodnie z którą instytucja finansowa mogłaby żądać zwrotu kwoty kapitału przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy o nieważność umowy. W szczególności chodzi o ocenę, czy takie roszczenie nie naruszałoby ochrony konsumenta, narażając go na konsekwencje finansowe wynikające z przedłużającego się postępowania oraz obciążając go zwrotem świadczeń przed pełnym wyjaśnieniem sprawy. TSUE będzie rozważyć, czy zasady skuteczności i proporcjonalności nie wymagałyby od banku wstrzymania się z roszczeniami wobec konsumenta do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia, aby uniknąć potencjalnego naruszenia praw konsumenta do rzetelnej i kompleksowej ochrony prawnej w przypadku umów zawierających nieuczciwe klauzule.

Drugie pytanie prejudycjalne dotyczy tego, czy instytucja kredytowa może żądać od konsumenta, oprócz zwrotu kapitału, również ustawowych odsetek za opóźnienie od daty wezwania do zapłaty, nawet jeżeli wezwanie to nastąpiło przed prawomocnym stwierdzeniem nieważności umowy. TSUE będzie tu analizować, czy domaganie się tak ustalonych odsetek nie powoduje nieproporcjonalnego obciążenia konsumenta. Chodzi o to, że konsument, nie mając pewności co do końcowego wyniku sprawy, może zostać postawiony w sytuacji, w której ponosi dodatkowe koszty, mimo że umowa może ostatecznie zostać uznana za nieważną.

Trybunał może stwierdzić, że zasady proporcjonalności oraz skuteczności nakazują powstrzymanie się od naliczania odsetek za opóźnienie do momentu, w którym wyrok stwierdzający nieważność umowy stanie się prawomocny. Zdaniem prawników takie rozstrzygnięcie będzie miało fundamentalne znaczenie dla tysięcy kredytobiorców, którzy albo dopiero otrzymali wezwanie do zapłaty zwiastujące pozew banku, albo są już w dwóch sporach z bankiem – swoim o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej oraz z bankiem o zwrot kapitału.

W oczekiwaniu na werdykt TSUE

– W mojej ocenie, analizując całą sytuację, można stwierdzić, że mamy do czynienia ze swoistą schizofrenią. Z jednej strony bank twierdzi, że umowa jest uczciwa i konsumentowi nie należy się zwrot uiszczonych rat, z drugiej bank domaga się od klientów zwrotu udostępnionego kapitału. W takiej sytuacji banki mogą skorzystać np. z zarzutu potrącenia i dokonać rozliczenia w jednym postępowaniu zainicjowanym przez konsumenta. Tyle że skorzystanie z tego zarzutu oznaczałoby przyznanie się banku do wadliwości umowy kredytowej, co daje odpowiedź, dlaczego banki nie korzystają z tego rozwiązania – mówi mecenas Wojciech Bochenek. – W prowadzonych przez nas sprawach stoimy na stanowisku, że bankowi nie należą się ustawowe odsetki za opóźnienie przez czas niepewności procesowej, do której doprowadził bank. Mamy już pierwsze orzeczenia potwierdzające naszą tezę – dodaje.

Na rozstrzygnięcie omawianej sprawy przez TSUE przyjdzie zapewne poczekać około półtora roku. W tym czasie będzie się kształtowała praktyka sądów krajowych, które będą się mierzyć z napływającą falą pozwów kierowanych przez banki.