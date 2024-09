To tym bardziej istotne, że wniosek, który będą składać kredytobiorcy, musi zawierać dodatkowo oświadczenie o spełnieniu warunków otrzymania wsparcia. – To oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, dobrze więc by było, by ludzie wiedzieli, co mają tam podawać – dodaje Sadowski.

Warto dodać, że taki wniosek trzeba złożyć w banku, w którym mamy kredyt, w formie papierowej czy elektronicznej, w terminie do sześciu miesięcy. Pomoc przysługuje niezależnie od wartości kredytu.

Ubezpieczenie w kredycie a utrata domu

Eksperci zaznaczają, że możliwość umorzenia kredytu na rok może bardzo pomóc poszkodowanym, zwłaszcza że banki same z siebie zwykle nie występują z takimi ofertami. – Powodzianie niewątpliwie znaleźli się w trudniej sytuacji finansowej. Chodzi o konieczność nagłych dużych wydatków na usunięcie zniszczeń, jakie spowodował żywioł, typu remonty i modernizacje domów i mieszkań. Do tego wiele osób straciło cały dobytek gromadzony przez lata, w tym wyposażenie kuchni, łazienek, meble, sprzęt AGD, RTV, samochody itp. Odtworzenie tego majątku naraz to ogromne koszty. To, że przez rok nie muszą ponosić jeszcze obciążeń kredytowych, to duża ulga – zaznacza Bartosz Turek.

Szczególnym przypadkiem są tu kredytobiorcy, którym powódź całkowicie zniszczyła dom czy mieszkanie – albo przestały one istnieć, albo nadają się jedynie do rozbiórki. Osoby w takich sytuacjach również będę mogły skorzystać z pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, ale przede wszystkim mogą one liczyć na całkowite umorzenie swojego kredytu z tytułu realizacji ubezpieczenia nieruchomości od nieprzewidzianych zdarzeń (czego banki wymagają w zasadzie przy każdym kredycie mieszkaniowym).

Inna sprawa, czy z tego typu ubezpieczenia po spłacie zobowiązań dla banku zostanie coś jeszcze dla kredytobiorcy na pokrycie strat. – Może się okazać, że nie zostanie – przyznają eksperci. Szczególnie może dotyczyć to osób, które mają ubezpieczenie do wysokości kredytu, a nie do wartości nieruchomości, która przez lata mogła znacząco wzrosnąć.