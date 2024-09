Bank Pekao wprowadza do swojej oferty dwa nowe konta dla mikroprzedsiębiorców: Konto Biznes z Żubrem i Konto Oszczędnościowe Biznes. Celem oferty jest uproszczenie zarządzania finansami małych firm i zapewnienie im korzystnych warunków operacyjnych. Bank stawia na rozwiązania, które mają być atrakcyjne zarówno dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność, jak i tych, którzy już prowadzą biznes. Uwagę przyciągają premie do 2200 zł i oprocentowanie 5,5 proc. w skali roku – na start.

Przejrzyste warunki dla małych firm, czyli Konto Biznes z Żubrem

Od września 2024 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej propozycji Banku Pekao – Konto Biznes z Żubrem. Zaprojektowano je z myślą o firmach, które oczekują prostych i przejrzystych zasad prowadzenia rachunku, bez ukrytych kosztów. Mikroprzedsiębiorcy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, fundacje, stowarzyszenia, a także rolnicy indywidualni, mogą otworzyć konto, które – przy spełnieniu warunków takich jak regularne płatności do ZUS lub wpływy na poziomie 2000 zł miesięcznie – będzie prowadzone bez opłat.

Dodatkowo konto oferuje dostęp do darmowych wypłat gotówki za pomocą BLIK z bankomatów w Polsce. To istotna funkcjonalność dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność wymagającą częstych transakcji gotówkowych.

Konto Biznes z Żubrem wyróżnia się także możliwością otwierania kont pomocniczych w 18 walutach. Jest to odpowiedź na potrzeby firm działających na rynkach międzynarodowych. Pekao oferuje darmowe przelewy krajowe przez aplikację PeoPay oraz oraz do ZUS i Urzędu Skarbowego w Pekao24 dla firm, a także dostęp do narzędzi księgowych, by ułatwić codzienne zarządzanie finansami. Korzystanie z platformy księgowej dostępnej dla posiadaczy konta pozwala zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa i zmniejszyć jego obciążenia administracyjne.

- Konto Biznes z Żubrem to jeszcze większe korzyści dla przedsiębiorców, dla których rachunek bankowy stanowi integralną część prowadzenia działalności gospodarczej. Aktywnym klientom umożliwiamy prowadzenie konta, korzystanie z karty debetowej wielowalutowej i wypłaty BLIK-iem z bankomatów za 0 zł. Do tego oferujemy zdalny dostęp do konta oszczędnościowego i platformy księgowej oraz finansowanie online. To wszystko sprawia, że prowadzenie firmy z Bankiem Pekao jest łatwiejsze i przyjemniejsze – mówi Radosław Twarużek, dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Oprocentowanie na poziomie 5,5 proc., czyli Konto Oszczędnościowe Biznes

Drugim produktem wprowadzonym przez Bank Pekao jest Konto Oszczędnościowe Biznes. Oferuje ono promocyjne oprocentowanie w wysokości 5,5 procent w skali roku na okres 92 dni. By skorzystać z oferty, przedsiębiorca powinien otworzyć Konto Biznes z Żubrem oraz spełnić dodatkowy warunek – nie może posiadać konta firmowego w Pekao przez ostatnie 180 dni. Konto Oszczędnościowe Biznes zapewnia mikroprzedsiębiorcom możliwość lokowania nadwyżek finansowych z pełną elastycznością – środki można swobodnie wpłacać i wypłacać bez utraty odsetek, które naliczane są codziennie i dopisywane do salda konta na koniec każdego miesiąca.

Oferta może być atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy chcą bezpiecznie i efektywnie zarządzać swoimi finansami, uzyskując jednocześnie zysk z odsetek na środkach przechowywanych na rachunku. Maksymalna kwota objęta promocyjnym oprocentowaniem to 200 tysięcy zł.

Premie dla nowych klientów

Bank Pekao przygotował również szereg premii dla nowych klientów, które mogą wynieść nawet do 2200 zł. Premie te zostały podzielone na kilka segmentów, co pozwoli przedsiębiorcom na stopniowe korzystanie z dostępnych środków w zależności od ich potrzeb. Premie obejmują: 300 zł za zdalne otwarcie konta z kartą debetową Mastercard, 500 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe wykonane kartą debetową, w tym płatności mobilne Google Pay i Apple Pay, 400 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy i przyjęcie płatności na tym terminalu, 600 zł za pierwszą umowę leasingu, faktoringu lub kredytu oraz 400 zł za transakcje wymiany walut między własnymi rachunkami w banku.

Premie mają na celu wsparcie nowych klientów w rozpoczęciu lub rozwoju działalności gospodarczej, a także ułatwienie dostępu do nowoczesnych usług finansowych oferowanych przez Pekao. Z punktu widzenia przedsiębiorców, takie wsparcie może być istotnym zastrzykiem gotówki, pomocnym w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Mikroprzedsiębiorstwa, zgodnie z danymi GUS, odpowiadają za około 30 procent polskiego PKB, a to pokazuje, że są ważnym segmentem gospodarki. Rozwój małych firm w dużej mierze zależy od dostępu do elastycznych i konkurencyjnych usług finansowych – takich, które umożliwiają efektywne zarządzanie środkami oraz minimalizację kosztów operacyjnych. Bank Pekao postanowił wyjść naprzeciw tym potrzebom i oferuje produkty, które mają mieć realny wpływ na funkcjonowanie małych firm.

