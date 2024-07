Kalkulator emisji węgla podbił serca banków. ESG wchodzi do małych firm

Globalny producent frytek, firma McCain, która twierdzi, że co czwarta frytka zjadana na świecie pochodzi z jej fabryk, ma fabrykę w Strzelinie pod Wrocławiem, a ogółem 51 zakładów produkcyjnych na całym świecie. I ta właśnie firma, wspólnie z BNP Paribas, uruchomiła program dla dostawców ziemniaków, by się dostosowywali do wymogów ESG (np. uprawiali ziemniaki przy użyciu praktyk rolnictwa regeneratywnego, które ma poprawić stan gleby, bioróżnorodności czy zmniejszać stosowanie pestycydów). Program był już testowany we Francji i w innych krajach.

– McCain oferuje wsparcie techniczne i handlowe: niezależny ekspert przeszkoli rolników w ramach stosowanych technik agronomicznych, a firma nagrodzi rolników za transformację, oferując premię pieniężną. Natomiast rolą banku jest wsparcie finansowe – oferujemy rolnikom korzystne warunki finansowania – tłumaczy Bartosz Urbaniak.

Co więcej, nieco przypadkiem się okazało, że ten większy biznes jest bardzo zainteresowany takim wsparciem współpracy z dostawcami. – Gdy ogłosiliśmy na LinkedInie, że bank ma taką współpracę z McCainem, w ciągu tygodnia zgłosiło się kilkanaście dużych firm po taki program dla swoich dostawców. To jest niebywała rzecz, obecnie panuje nadpłynność na rynku bankowym, więc kredyty są na wagę złota, a tu zgłosiło się kilkunastu dużych klientów – mówi Urbaniak.

Rozchwytywany ślad węglowy

Od grudnia 2023 r. PKO BP prowadzi swój pilotaż. Oferuje klientom firmowym kilka kalkulatorów do liczenia śladu węglowego. W programie bierze udział 200 klientów różnej wielkości, którzy mogą korzystać z kalkulatorów oferowanych przez cztery start-upy – Plan Be Eco, Redigo Carbon, Envirly oraz Responsiblee. To pilotażowe wdrożenie, do którego bank zaprosił wybranych klientów, i wszyscy z tego skorzystali.

– Docelowo oczywiście planujemy oferowanie tej usługi wszystkim klientom biznesowym – odpowiada na nasze pytania Kamil Piechowski, ekspert departamentu komunikacji PKO BP. Na pytanie, po co bank się tym zajął, twierdzi, że klienci oczekują dziś od banków czegoś więcej niż tylko konta, dlatego bank stara się zwiększać ilość oferowanych usług dodatkowych. Bonusowe gratisy są różne dla klientów prywatnych i firmowych – prywatni mogą kupić usługi telemedyczne czy zweryfikować najemcę, a firmy otrzymują usługi księgowe, prawne czy wsparcie w liczeniu dwutlenku węgla.