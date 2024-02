Wakacje kredytowe 2024 nadal w zawieszeniu

Kiedy najlepiej wziąć wakacje kredytowe?

Przypomnijmy, że zgodnie z propozycję Ministerstwa Finansów, wakacje kredytowe w 2024 r. to możliwość zawieszenie płatności czterech rat kapitałowo-odsetkowych w roku. Do takiej ulgi mieliby być uprawnieni kredytobiorcy, którzy na ratę przeznaczają co najmniej 35 proc. swoich miesięcznych dochodów, a wartość kredytu nie przekracza 1,2 mln zł.

Co do zasady, urlop do spłaty rat dotyczy złotowych kredytów hipotecznych, zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r. Według wyliczeń resortu finansów, do skorzystania z wakacji kredytowych w 2024 r., z uwzględnieniem powyższych kryteriów, uprawnionych może być ok. 420 tys. umów kredytowych. Koszty dla banków to ok. 3,6 mld zł.