PKO BP zarobił więcej niż oczekiwali analitycy, ale dużo mniej niż wcześniej

Liczba ugód z frankowiczami wzrosła na koniec czerwca do 31 373 wobec 27 405 na koniec marca. W samym II kwartale liczba zawartych porozumień z klientami, jak i wniosków o mediacje, była 2-3 razy niższa niż w I kwartale.

Z kolei liczba nowych pozwów w sprawach frankowych wyniosła w II kw. 2 558 wobec 2 671 w I kw. Łącznie na koniec czerwca toczyło się ok. 24,8 proc. postępowań przeciw bankowi w tej kwestii.

Dobre wyniki

Z kolei wyniki operacyjne PKO BP są naprawdę świetne, a dochody okazują się wprost rekordowe. Wynik odsetkowy w II kwartale wyniósł 4,39 mld zł (nieco więcej od oczekiwań analityków), co oznacza wzrost o 24 proc. rok do roku i i 5 proc. kwartał do kwartału. Marża odsetkowa w II kw. spadła do 4,29 proc. z 4,32 proc. w I kwartale

Wynik z prowizji wyniósł 1,1 mld zł (lekko poniżej oczekiwań rynku), co oznacza spadek o 2 proc. w ujęciu rocznym o i wzrost o 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty ogółem w PKO PB w II kw. sięgnęły 1,75 mld zł (zbliżone do oczekiwań) i okazały się aż o 25 proc. niższe niż rok wcześniej i o 12 proc. mniejsze niż kwartał wcześniej. Taki spadek to efekt braku obciążeń regularnych z zeszłego roku i utrzymywania wysokiej efektywności operacyjnej.

Ożywienie w hipotekach

Relatywnie niskie jest też ryzyko kredytowe – saldo rezerw w II kw. wyniosło 226 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się średnio 273 mln zł. PKO BP wyjaśnia, że koszty ryzyka kredytowego są stabilne (co skompensowało istotny wzrost kosztów rezerw na ryzyko prawne CHF.