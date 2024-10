Atak Izraela na Liban. Ekspert: Turcja włącza się w konflikt tylko retoryką

Zwraca też uwagę na fakt, że elementem tureckiej polityki jest odbudowanie wpływów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. – W strefie zainteresowań Turcji są takie państwa jak Somalia czy Katar. Można powiedzieć, że jest to turecka koncepcja odbudowy wpływów osmańskich – tłumaczy. – Z drugiej strony mamy dobrze widoczną chęć bycia głosem muzułmanów. Wiele odezw jest skierowanych na potrzeby wewnętrzne. Władze tego kraju pokazują, że Turcja jest silna i ma swój głos. Retoryka jest stanowcza, ale jednak na niej się skończy. Turcja nie zrobi nic, co by oznaczało włączenie się do wojny. Wysłanie żołnierzy czy broni do Libanu nie wchodzi w grę – zapewnia.

Dla Turcji NATO to pragmatyka i geopolityka

Dodaje jednak, że mimo tak poważnych napięć między Turcją a innymi państwami nie można mówić o możliwości rozłamu. – To by mogło się stać, gdyby w NATO były dwa konkurencyjne bloki. Jednak tu mamy tylko jedno państwo, które zawsze było specyficzne. Nie jest europejskie, zawsze działała osobno, na obrzeżach NATO. Można powiedzieć, że Turcja nigdy nie była faktycznym członkiem rodziny transatlantyckiej. Dla Turcji członkostwo w NATO to pragmatyka, geopolityka, ale nie sojusz wartości – mówi Robert Czulda.