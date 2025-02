Ministerstwo sprawiedliwości w wydanym komunikacie zwraca uwagę, że polski wymiar sprawiedliwości od lat zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Jako jeden z głównych czynników jest niedostateczna liczba absolwentów studiów prawniczych z obszaru województw północnej i środkowej Polski. To utrudnia obsadzanie etatów orzeczniczych w sądach i prokuraturach zlokalizowanych w mniejszych miastach tych regionów.

Ma się to zmienić dzięki utworzeniu filii Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Gdańsku. We wrześniu ub. roku podpisano list intencyjny w tej sprawie. We wtorek poczyniono kolejny krok, a mianowicie zawarto porozumienie pomiędzy KSSiP, Uniwersytetem Gdańskim oraz Ministrem Sprawiedliwości.



Zachęcić absolwentów prawa z północnej Polski do podjęcia szkolenia na przyszłych prokuratorów i sędziów

- Jesteśmy w trakcie uruchamiania filii Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Gdańsku. Celem tej inicjatywy jest zachęcenie absolwentów prawa z północnej Polski do podjęcia szkolenia na przyszłych prokuratorów i sędziów. Obecne umiejscowienie szkoły głównie w Krakowie powoduje znaczną dysproporcję w liczbie kandydatów z północnej i południowej Polski – mówił podczas spotkania wiceminister Arkadiusz Myrcha.

Filia KSSiP w Gdańsku ma umożliwić młodym prawnikom z regionu dostęp do wysokiego poziomu kształcenia, bez konieczności podróżowania do Krakowa. Placówka będzie kształcić aplikantów sądów i prokuratury, sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury, asystentów i urzędników.