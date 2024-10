Michał Kolanko: Rafał Trzaskowski stawia na bezpieczeństwo, KO ogłosi kandydata na początku grudnia

Oficjalnie w Koalicji Obywatelskiej obowiązują dwa podstawowe założenia, jeśli chodzi o kampanię prezydencką. Pierwsze – co zostało ogłoszone publicznie – jest takie, że KO (w praktyce Platforma Obywatelska) działa zgodnie z własnym harmonogramem. I nie będzie się spieszyć, jeśli chodzi o wystawienie czy też wskazanie własnego kandydata na prezydenta. Aktualnie wszystko wskazuje na to zresztą, że rywalem kandydata KO będzie szef IPN dr Karol Nawrocki, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” w ubiegły poniedziałek. Ale żadne ostateczne decyzje nie zapadły.

Drugie założenie dotyczy samego kandydata. Tym „domyślnym”, wskazywanym nieoficjalnie i oficjalnie od wielu miesięcy jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W KO i wśród komentatorów odnotowano, że w kolejnych kampania on i Donald Tusk działają jako tandem na wielu spotkaniach i wystąpieniach. Za to premier Donald Tusk co najmniej dwa razy publicznie odcinał się od kandydowania na prezydenta. Na tym kończą się aktualne założenia. W KO spekulacje, że Tusk zdecyduje się na kandydowanie nie ustają, tak samo jak nie ustaje wewnętrzna kampania szefa MSZ Radosława Sikorskiego, która zresztą manifestuje się w jego komunikacji.

Co przyniesie grudzień

Zgodnie z naszymi nieoficjalnymi informacjami KO już na początku grudnia ogłosi swojego kandydata – wszystko wskazuje na to, że będzie to Rafał Trzaskowski – już na początku grudnia. Dyktują to względy kalendarzowe. Im później, tym trudniej „przebić się” w oczach opinii publicznej równolegle z sezonem świątecznym i samymi świętami Bożego Narodzenia. Dlatego z KO słychać, że kandydat zostanie zaprezentowany właśnie na początku grudnia, kilka tygodni po ogłoszeniu przez PiS (jeśli aktualny scenariusz na Nowogrodzkiej się utrzyma.