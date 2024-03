Mimo wszystko w połowie lutego, kiedy Donald Trump zachęcał Rosję do zrobienia „czego chce” wobec tych krajów NATO, które nie wydają odpowiednich środków na obronę, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział: Jeśli prawdą jest to, o czym nas zapewniał obóz nacjonalistyczny, że mają specjalne relacje z Trumpem, to jest to ten moment, aby je wykorzystać, zrobić coś dobrego dla Ukrainy. To jest test dla naszych nacjonalistów, czy naprawdę mają te wpływy.

Nie będzie więcej wojsk amerykańskich w Polsce. To już zapowiedział Biden

Andrzej Duda zapowiedział także przed odlotem z kraju, że będzie starał się przekonywać sojuszników z NATO do przeznaczania nie 2 proc., ale 3 proc. PKB na obronę. Inicjatywa została jednak przyjęta z rezerwą w Waszyngtonie. – Myślę, że pierwszym krokiem jest skłonienie każdego kraju do spełnienia progu 2 proc. Widzieliśmy w tej kwestii poprawę, około dwóch trzecich z nich już to robi, ale myślę, że powinniśmy wykonać ten pierwszy krok, zanim będziemy rozmawiać o dodatkowej propozycji – powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.

Czytaj więcej Komentarze Bogusław Chrabota: Andrzej Duda - apostoł jedności, koryfeusz zbrojeń Zaiste trzeba było w Polsce zmiany władzy, by prezydent dojrzał i zaczął mówić nowym językiem. Za rządów Zjednoczonej Prawicy rzadko kiedy schodził ze ścieżki poglądów macierzystej partii.

Sam Biden jeszcze w poniedziałek odniósł się negatywnie do napływających z Warszawy sygnałów, że polscy przywódcy mogą wystąpić o zwiększenie sił amerykańskich w naszym kraju. - Nie ma potrzeby rozlokowania większej liczby wojsk na polskiej granicy, ale spotykam się jutro z premierem – powiedział prezydent grupie dziennikarzy. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tys. amerykańskich żołnierzy.

Z Waszyngtonu Andrzej Duda poleci do Georgii, gdzie odwiedzi jedną z elektrowni atomowych zbudowanych przez Westinghouse, koncern, który ma też zbudować taką siłownię w Polsce. Ta inicjatywa jest jednak przyjmowana bez entuzjazmu w otoczeniu Tuska. Premier jest zdecydowany na utrzymanie kontraktu zawartego z Amerykanami przez rząd PiS, ale chce to zrobić na lepszych warunkach. Chodzi w szczególności o zapewnienie terminowości i jakości wykonania zamówienia poprzez przejęcie przez Westinghouse udziałów w siłowni. Wizyta prezydenta w elektrowni w Georgii może być jednak uznana przez amerykański koncern za sygnał, że i tak wszystko jest rozstrzygnięte.