Twardość i nieustępliwość w działaniu była dotąd domeną rządów PiS. Jarosław Kaczyński szedł jak taran i doprowadził nawet w 2017 roku do uchwalenia budżetu państwa po reasumpcji głosowania. Dekadę wcześniej Roman Giertych mówił o PO, że jest „miałka”, „lurowata”, „kompletna ciamciaramcia”. To się skończyło.

PO zatrzymała PiS i sama wykazuje się sprawczością. Zmiany w mediach publicznych dzięki zawetowaniu uchwały okołobudżetowej przez prezydenta stają się faktem. Odpartyjnianie wymiaru sprawiedliwości postępuje konsekwentnie. Nie ma też równych i równiejszych, jak chciałaby największa partia opozycyjna w przypadku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zmiany są, choć przysłaniane przez walkę polityczną. Kaczyński liczy, że im większy wrzask będzie w państwie, tym bardziej Tusk ustąpi. A za chaos w państwie odpowiadać będzie koalicja rządząca. Tak się nie wydarzy. Dobrym przykładem tego jest właśnie przykład TVP czy byłych posłów PiS. Mimo że sąd rejonowy nie uznał wprowadzanych w pierwszym ruchu zmian, proces dokona się dzięki likwidacji spółek. Poza twardymi zwolennikami PiS, nikomu nie żal stronniczych mediów, dzięki którym ich szefowie okazali się milionerami.

Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są „więźniami politycznymi”

W przypadku Wąsika i Kamińskiego Polacy poznają prawdę, że obaj nie są „więźniami politycznymi” i nie zostali ukarani za walkę z korupcją ani poglądy, ale za nadużycie władzy przy próbie nakłonienia Andrzeja Leppera do korupcji. Sam Kamiński przed ośmiu laty w RMF FM mówił: „Nie interesuje mnie prawo łaski, tylko pełne uniewinnienie.” W Radiu ZET w 2005 roku krytykował prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który ułaskawił kolegę Zbigniewa Sobotkę: – Nie sądzę, że politycy powinni być traktowani w sposób szczególny i ułaskawiani w jakimś szczególnym trybie. Jeśli są skazani, to takie są decyzje sądu i należy to przyjąć do wiadomości. Kamiński nazywał wtedy prezydenta „preziem”, a ułaskawianie polityka „bezwstydem”. Punkt widzenia Kamińskiego zależy od punktu siedzenia. Na razie siedzi w więzieniu i głoduje, do momentu kiedy zostanie ułaskawiony przez Dudę, mimo że prezydent wykluczał ponownie uruchomienie aktu łaski. Słowność i konsekwencja nie są mocnymi stronami obozu PiS.

Dzisiaj to Donald Tusk pokazuje, jak wygląda twarda polityka. PiS wystraszyło się stanowczości rządzących. Prace prokuratury i komisji śledczych mogą wkrótce pokazać, że nie tylko Kamiński i Wąsik są recydywistami w związku z nielegalnymi podsłuchiwaniami Pegasusem, ale również inni politycy PiS nadużywali władzy.