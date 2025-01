Skuteczne wsparcie ekspansji MŚP w e-handlu

Handel elektroniczny w Polsce wciąż jest na fali, choć jej siła nieco się ustabilizowała. Wciąż stawia jednak przed przedsiębiorcami nowe wyzwania i możliwości. Według ostatniego raportu „E-commerce w Polsce 2024”, przygotowanego przez Gemius, Polskie Badania Internetu oraz IAB Polska, aż 78 proc. z 30 mln polskich internautów deklaruje dokonanie zakupów online. To wskazuje na dojrzałość sektora, ale także na potencjał dalszego rozwoju. Z kolei według wyliczeń Dun & Bradstreet Poland tylko w 2023 roku powstało 8 tys. sklepów internetowych.

„Wszyscy badani mają niezmiennie bardzo dobrą opinię o zakupach przez internet i w stosunku do poprzedniej fali badania ta opinia nie uległa zmianie. Nadal e-zakupy mają bardzo pozytywny wizerunek nie tylko wśród kupujących online, ale także wśród tych niekupujących. Zakupy internetowe są przede wszystkim postrzegane jako łatwe i dające większe możliwości wyboru niż kupowanie w sklepach tradycyjnych, ale także jako szybsze”, czytamy w raporcie.

Niezmiennie tym, co najczęściej zachęca badanych do e-zakupów, jest całodobowa dostępność towarów i usług (73 proc. wskazań). Kolejne na tej liście są: wygoda zakupów (brak konieczności jechania do sklepu, 72 proc.) i ceny (atrakcyjniejsze niż te w tradycyjnych sklepach, 65 proc.). Na czwartym miejscu uplasował się nieograniczony czas wyboru. W dalszej kolejności badani wskazywali większy asortyment i łatwość porównywania ofert.

Trendy w e-zakupach

Preferencje dotyczące dużego wyboru i cen produktów, kosztu oraz czasu dostawy, jak również sprawdzonych opinii innych kupujących stanowią odpowiedź, dlaczego polscy konsumenci coraz chętniej wybierają zagraniczne marketplace’y – jak deklaruje ponad jedna trzecia badanych – co stanowi skok o 6 pkt proc. wobec badania w 2023 r.

– Polacy oczekują, że zakupy w internecie mają być wygodne i z szybką dostawą. Chcą być pewni tego, co kupują i robić to bezpiecznie. Marketplace to wiele sklepów pod jednym adresem – jak galeria handlowa w handlu tradycyjnym – z szeroką i zróżnicowaną ofertą produktową. Jednocześnie to przestrzeń dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), którzy mogą docierać tym kanałem do milionów odbiorców, do których sami nie mieliby szans dotrzeć – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, country leader Amazon.pl.