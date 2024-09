Sektor finansowy coraz częściej trafia na celownik hakerów

Planowane oddanie pierwszego reaktora do użytku to 2035-36 r., więc po 2030 r., ok. 2030 r. powinny wystartować fizycznie prace budowlane i montażowe - powiedział na komisji sejmowej prezes PGE PAK Energia Jądrowa, Tomasz Nowacki. Tak to widzi spółka celowa. Jeden z udziałowców, a więc PGE, czeka z przyspieszeniem prac na rządzących. Ciekawe opinie za to płyną z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.