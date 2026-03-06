Rzeczpospolita
Prawo
Dziennik Ustaw z 6 marca 2026 r. (poz. 279-285)

Publikacja: 06.03.2026 21:38

dział prawa

285 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej  

284 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Więziennej  

283 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  

282 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych  

281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej i za przeprowadzenie badań egzemplarza tego wyrobu  

280 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego, w który zaopatruje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne przy ich przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

279 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia

