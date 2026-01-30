Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Monitor Polski z 29 stycznia 2026 r. (poz. 147 - 158)

Publikacja: 30.01.2026 08:06

dział prawa

158 Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw organizacji V edycji Konferencji Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference)

157 Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa wraz z wyposażeniem Centrum Zdrowia Psychicznego w Złotowie”

156 Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej 

155 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych 

154 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anny Paluch 

Reklama
Reklama

153 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty dodatku dopełniającego 

152 Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa laboratorium diagnostyki molekularnej oraz doposażenie infrastruktury Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii celem podniesienia jakości procesów diagnostyczno-terapeutycznych” 

151 Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach celem zwiększenia zakresu świadczeń oraz innowacyjności leczenia onkologicznego” 

150 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego 

149 Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa, przebudowa, modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy” 

148 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych 

Reklama
Reklama

147 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akty Prawne Mp
Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
KSeF coraz bliżej. Skarbówka przyznaje: będzie problem z fałszywymi fakturami
Dla części rodziców w lutym zmienią się terminy wypłat 800 plus
Praca, Emerytury i renty
Zmiany w wypłatach 800 plus w lutym 2026. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków
Sąd o nakładach z majątków osobistych na majątek wspólny rozstrzyga wyłącznie na wniosek zainteresow
Prawo rodzinne
Podział majątku przy rozwodzie. Sąd Najwyższy wskazuje o czym trzeba pamiętać
Nabywcy mieszkań będą musieli dodatkowo płacić za balkony i schody?
Nieruchomości
Nabywcy mieszkań będą musieli dodatkowo płacić za balkony i schody?
Wchodzą w życie surowsze kary dla piratów drogowych. Wśród nich dożywotni zakaz prowadzenia
Prawo drogowe
Wchodzą w życie surowsze kary dla piratów drogowych. Wśród nich dożywotni zakaz prowadzenia
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama