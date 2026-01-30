Monitor Polski z 29 stycznia 2026 r. (poz. 147 - 158)

Aktualizacja: 30.01.2026 08:24 Publikacja: 30.01.2026 08:06
158 Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw organizacji V edycji Konferencji Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference)
157 Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa wraz z wyposażeniem Centrum Zdrowia Psychicznego w Złotowie”
156 Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej
155 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych
154 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anny Paluch
153 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty dodatku dopełniającego
152 Uchwała nr 55 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa laboratorium diagnostyki molekularnej oraz doposażenie infrastruktury Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii celem podniesienia jakości procesów diagnostyczno-terapeutycznych”
151 Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach celem zwiększenia zakresu świadczeń oraz innowacyjności leczenia onkologicznego”
150 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego
149 Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa, przebudowa, modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy”
148 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
147 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
KSeF ruszy 1 lutego, jest bezpieczny i gotowy do działania – zapewnia Ministerstwo Finansów. Jednak e-fakturowan...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Przy podziale majątku dorobkowego małżeńskiego sąd sam z siebie nie zasądzi nakładów małżonka na majątek wspólny.
Przepisy, które miały cywilizować zasady obliczania powierzchni użytkowej pozwolą deweloperom wliczać do niej ta...
Kary za drift i niebezpieczną jazdę, penalizacja nielegalnych wyścigów i dożywotnie odebranie uprawnień dla tych...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas