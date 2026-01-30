Monitor Polski z 29 stycznia 2026 r. (poz. 147 - 158)

158 Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw organizacji V edycji Konferencji Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference)

Reklama Reklama

157 Uchwała nr 54 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa wraz z wyposażeniem Centrum Zdrowia Psychicznego w Złotowie”

156 Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

155 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

154 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Anny Paluch