Dziennik Ustaw z 29 stycznia 2026 r. (poz. 98 - 105)

Aktualizacja: 30.01.2026 08:24 Publikacja: 30.01.2026 07:54
105 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
104 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
103 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
102 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu
101 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki
100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
99 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej oraz wzorów oświadczeń
98 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek materiału siewnego
