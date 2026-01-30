Rzeczpospolita
Dziennik Ustaw z 29 stycznia 2026 r. (poz. 98 - 105)

Publikacja: 30.01.2026 07:54

105 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 

104 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 

103 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 

102 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu 

101 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Nauki

100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 

99 Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej oraz wzorów oświadczeń 

98 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieszanek materiału siewnego 

