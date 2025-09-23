Monitor Polski z 23 września 2025 r. (999 - 1007)

1007 Zarządzenie nr 21/2025 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 września 2025 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 500 zł, z serii „Hetmani Rzeczypospolitej” – Jan Karol Chodkiewicz

1006 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2025 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2024 r.

1005 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2025 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

1004 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 września 2025 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Energii

1003 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17 września 2025 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego