Monitor Polski z 18 sierpnia 2025 r. (poz. 762 - 768)

Publikacja: 18.08.2025 23:00

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 768

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 33, przeprowadzonych w dniu 16 marca 2025 r. - 767

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2025 r. nr 1130.6.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego - 766

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2025 r. nr 1130.4.2025 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego - 765

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2025 r. nr 1131.40.2025 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 764

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2025 r. nr 1131.29.2025 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 763

Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim” - 762

