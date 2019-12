Minister zdrowia: wprowadzimy limity do specjalistów

Ten mechanizm od stycznia albo od marca ma ruszyć w przypadku specjalistów. – Wszystko po to, żeby każdy pacjent, który przyjdzie do specjalisty mógł być „zapłacony". To da efekt, że dyrektorzy zwiększą obsadę. W tej chwili w NFZ przeliczamy wszystkie kwoty, bo każdy taki ruch to są setki milinów, jeżeli nie miliardy złotych – tłumaczył w Radiu ZET Łukasz Szumowski.