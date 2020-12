Aborcja: szpitale stosują wyrok TK, choć nie został opublikowany

O wstrzymaniu wykonania takich zabiegów w warszawskich szpitalach informowały media. Fundacja postanowiła sprawdzić jak wygląda w tym zakresie sytuacja w innych szpitalach w całej Polsce. Do Fundacji już spływają odpowiedzi placówek medycznych na pytania w tej sprawie.

- Pacjentki nadal mają prawo do skorzystania świadczeń medycznych, a szpitale powinny zapewnić kobietom możliwość ich przeprowadzenia. Fundacja deklaruje gotowość udzielania pomocy prawej kobietom, które otrzymają w takiej sytuacji odmowę wykonania zabiegu – mówi adw. Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

- Wszystkie zabiegi przeprowadzone przed momentem opublikowania w Dzienniku Ustaw wyrok TK, muszą być oceniane, jako legalne i mające podstawę prawną w chwili ich wykonywania. W takich okolicznościach nie ma podstaw do pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności karnej - stwierdza Fundacja w pismach do szpitali.