In vitro: Cuda zdarzają się co tydzień

Według szacunków niepłodność w Polsce dotyka 3 mln obywateli. – Przybywa osób, które mają problem z poczęciem dziecka. Z jednej strony na statystyki wpływ ma to, że Polacy częściej się badają i nie mogąc doczekać się dziecka, szukają pomocy lekarza. Ale też prawdą jest, że problem ten narasta – mówi dr Katarzyna Kozioł, lekarka z Przychodni Lekarskiej Novum.

Ekspertka tłumaczy, że niepłodność to choroba cywilizacyjna, efekt zanieczyszczenia środowiska, niezdrowego i nafaszerowanego chemią i antybiotykami jedzenia oraz braku aktywności fizycznej. Wpływ ma także to, że pary zaczynają się starać o dziecko coraz później, a po 35. roku życia płodność kobiet spada. – Przyczyny niepłodności mogą leżeć zarówno po stronie kobiety, mężczyzny jak i obojga partnerów – mówi dr Kozioł.

W latach 2013–2016 niepłodne pary mogły liczyć na dofinansowanie w ramach rządowego programu leczenia niepłodności drogą zapłodnienia pozaustrojowego. Po wyborach nowy rząd nie zdecydował się na kontynuowanie tego programu. Rękę do Polaków wyciągnęły niektóre samorządy, które budują własne regionalne programy wsparcia in vitro.

Jednym z pierwszych miast, które wprowadziło samorządowy program in vitro, była Częstochowa. – Realizujemy go od 2012 roku z wyłączeniem roku 2015 – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy UM Częstochowy. Dodaje, że program ma działać także w 2020 r. – Przyszłoroczna edycja zależy od możliwości zabezpieczenia środków w budżecie 2020 r., który będzie niestety trudny w efekcie decyzji rządowych, które zwiększają obciążenia samorządów, jak i ograniczają ich dochody – dodaje Tutaj.

Od 2012 r. do sierpnia 2019 r. w Częstochowie urodziło się w wyniku programu 44 dzieci, w tym cztery pary bliźniaków. Spodziewane są urodziny jeszcze jednego dziecka z ubiegłorocznego programu. Dzieci z tegorocznego programu urodzą się w 2020 r.

W Warszawie program ruszył w 2017 r. – Od listopada 2017 r. do sierpnia 2019 r., z warszawskiego programu in vitro skorzystało 2318 par. Dotychczas urodziło się 432 dzieci – mówi Magda Łań ze stołecznego ratusza.

W tym samym roku co w stolicy ruszyło wsparcie in vitro w Gdańsku. Rocznie przeznacza się na niego 1,1 mln zł – z tego milion złotych na sfinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego, a 100 tys. zł na działania edukacyjne i wsparcie psychologiczne. – Celem programu są zabiegi in vitro, ale nie tylko – mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Także edukacja i wsparcie psychologiczne osób mających i obawiających się niepowodzeń w zakresie prokreacji. W ramach programu edukujemy młodych ludzi obojga płci na temat prokreacji i uczulamy na możliwe problemy. Kolejnym ważnym modułem programu jest wsparcie psychologiczne par leczących niepłodność, par z doświadczeniami w niepowodzeniach prokreacyjnych, kobiet będących w ciąży oraz w okresie połogu, osób chorych onkologicznie – tłumaczy prezydent.