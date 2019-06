Brak dostępu do opieki medycznej w areszcie śledczym – HFPC interweniuje Adobe Stock

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie pismo ws. tymczasowo aresztowanego mężczyzny. Cierpi on na szereg chronicznych chorób oraz wymaga stosowania się do specjalistycznych zaleceń lekarskich w związku z operacją, której został poddany.