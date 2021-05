Samorządowcy: 500 plus i 14. emerytura tylko dla zaszczepionych

- Oprócz zachęt powinny być elementy dyscyplinujące - powiedział Radiu ZET pełnomocnik zarządu Związku Miast Polskich, Marek Wójcik. - To są pieniądze dodatkowe, w przypadku 14. emerytury już jest warunek wykluczający pewną grupę emerytów zarabiających powyżej określonego progu, dlaczego więc nie wprowadzić kolejnego warunku? Zdaję sobie sprawę, że to kontrowersyjne rozwiązanie, ale nie widzę powodu, by unikać tego tematu, jeżeli mamy skutecznie chronić się przed Covid-19 - dodał.