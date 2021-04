Fundusz Kompensacyjny jak wróbel w garści - rozmowa z radcą prawnym Jolantą Budzowską

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych należy ocenić pozytywnie. Dziś mamy sytuację tylko teoretycznej możliwości ubiegania się o odszkodowanie za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) – mówi Jolanta Budzowska, prawniczka reprezentująca poszkodowanych pacjentów.

Poznaliśmy projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych (FKSO). Jak go Pani ocenia? Poniżej dalsza część artykułu

Jolanta Budzowska, radca prawny, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy: FKSO należy oceniać pozytywnie choćby dlatego, że stwarza uproszczoną ścieżkę odszkodowawczą za zdarzenia niepożądane w przypadku szczepień obowiązkowych. Nie jest jednak pozbawiony wad. Należą do nich przede wszystkim brak możliwości dochodzenia roszczeń uzupełniających ponad 100 tys. zł, które jest górnym limitem świadczenia, a także fakt, że w przypadku zakwestionowania decyzji Rzecznika Praw Pacjenta, to sąd administracyjny, a nie cywilny będzie właściwy do oceny prawidłowości ustalenia odszkodowania za szkody na zdrowiu poszkodowanego pacjenta. Czytaj też: Fundusz Kompensacyjny jak opium dla ludu

100 tys. zł to za mało?

W przypadku wielu bardzo poważnych szkód na zdrowiu, np. kiedy skutkiem wstrząsu anafilaktycznego jest afazja czy niedowład, poszkodowany potrzebuje renty, która najczęściej powinna być wypłacana do końca życia. Jednorazowa wypłata do 100 tys. na pewno nie jest odpowiednim zadośćuczynieniem za krzywdę i pełną rekompensatą, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Prace nad FKSO trwają co najmniej od 2017 r. i skoro stan epidemii przybliżył nas do przyjęcia tych przepisów, to być może należy je w końcu przyjąć mimo zastrzeżeń licząc na to, że w przyszłości da się je na spokojnie znowelizować. Zaznaczam przy tym, że nie jest to praktyka legislacyjna godna pochwały.

Czy osoba, która po szczepieniu dostanie zakrzepicy, również może ubiegać się o pieniądze z FKSO?

Odszkodowanie z funduszu obejmuje działania niepożądane, które zapisane są w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL). Skoro producent uzupełnił ją o zakrzepicę, to poszkodowany pacjent będzie się kwalifikował do wypłaty świadczenia przy spełnieniu innych przesłanek.

Czy dziś w Polsce łatwo jest dochodzić roszczeń z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP)?

Mamy sytuację teoretycznej możliwości ubiegania się o odszkodowanie za NOP. Nie możemy mieć roszczeń wobec producenta, bo jeżeli działanie niepożądane wpisał on w ChPL, to przyjmuje się, że uprzedził pacjenta o ryzyku, a pacjent je zaakceptował.

Skoro nie producent, to kto, skoro szczepienia są obowiązkowe?