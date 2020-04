RPO: zakazy wchodzenia do lasu bez podstawy prawnej

Pod koniec zeszłego tygodnia Ministerstwo Środowiska poinformowało, że zakaz wstępu do lasów i na tereny Parków Narodowych ma obowiązywać do 11 kwietnia .

Wątpliwości co do tej decyzji ma Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Jego zdaniem "nierozsądne zachowania niektórych osób nie mogą (...) ograniczać wszystkich, tym bardziej gdy chodzi o korzystanie z podstawowych praw i wolności, takich jak wolność poruszania się, prawo do korzystania ze środowiska, jak i dbałości o własne zdrowie – także psychiczne".