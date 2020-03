Koronawirus: jak Francja walczy z epidemią

W walce z wirusem Covid 19 wprowadzony został, tak jak we Włoszech lub Hiszpanii, zakaz przemieszczania się, oprócz ściśle przewidzianych wyjątków. Każda osoba, która znajdzie się poza swoim miejscem zamieszkania, ma obowiązek przedstawić stosowne pozwolenie lub deklarację, usprawiedliwiające taki stan rzeczy. Do egzekucji tego obowiązku zaangażowanych zostało sto tysięcy policjantów i żandarmów. Już dziś wymierzono pierwsze grzywny w wysokości po 135 €.

Przemieszczanie się może być usprawiedliwione wyłącznie potrzebą udania się do miesca pracy (gdy praca w home office nie jest możliwa), zrobienia najpotrzebniejszych zakupów, z powodów zdrowotnych, przy niesieniu pomocy bliskim, opiece nad dziećmi, oraz (co znacznie łagodzi kryteria) indywidualnym uprawianiu sportu lub ... spacerze z psem. Pozostają otwarte wyłącznie sklepy z żywnoscią, piekarnie i niezbędne usługi.

„Wojna ekonomiczna i finansowa"

Minister gospodarki, wcześniej ociagając się z oszacowaniem pomocy państwowej, zapowiedział natychmiastowy plan wsparcia dla przedsiębiorstw w wysokości 45 miliardow €. Podstawowe środki pomocy to przede wszystkim mozliwość odroczenia płatności wszystkich podatków i składek należnych od przedsiębiorstw. Kolejny środek to tzw. częściowe bezrobocie, które będzie polegać na zgłoszeniu o zwolnieniu chorobowym rodziców dzieci poniżej 16-tego roku życia, nie mogących pracować w trybie „home office".Jego koszt zostanie w 100 % opłacony przez państwo. Ponadto, fundusz w wysokości 1 miliarda € zostanie stworzony do pomocy najmniejszym firmom i osobom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą, którzy stracą 70 % swoich obrotów, przewidując miesięczne świadczenia w wysokości 1500 €. Przewidziana na dziś recesja gopodarcza to przynajmniej – 1 % PKB.