Lista antywywozowa: groźba zakażeń koranawirusem powiększyła wykaz

Resort zadbał, by za granicę nie można było wywozić dużej ilości leków na bazie popularnych substancji przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych: paracetamolu, ibuprofenu, naproksenu i kwasu acetylosalicylowego (popularnie zwanego aspiryną) czy zawiesiny do nebulizacji. Umieszczenie na liście preparatów zawierających substancje stosowane w leczeniu objawów przeziębienia i grypy sprawiło, że lista antywywozowa wydłużyła się o 938 pozycji, do 1324 (poprzednia, lutowa, liczyła ich zaledwie 386). Znalazły się na niej bowiem nie tylko leki jednoskładnikowe, ale też ich połączenia, np. stosowaną w chorobach zatok kombinację paracetamolu i pseudoefedryny.

Jak tłumaczy Krzysztof Kopeć, prawnik, były naczelnik w Departamencie Polityki Lekowej resortu zdrowia, zgodnie z prawem farmaceutycznym, jeśli producent zechce wywieźć którykolwiek z leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP, będzie musiał zgłosić to do głównego inspektora farmaceutycznego. Na odmowę inspektor ma 30 dni. Brak sprzeciwu oznacza możliwość wywiezienia produktu z kraju.

– Prócz aptek wieloma z tych leków ma prawo handlować ponad 100 tys. miejsc, takich jak stacje benzynowe czy supermarkety. Resort nie ma nawet ich rejestru. Jak więc zamierza je wszystkie nadzorować? – pyta Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA). – Nie ma szans, by te podmioty podłączyły się do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), do którego apteki codziennie przekazują dane o zakupach leków, ich sprzedaży i posiadanych zapasach. Dlatego, w naszej ocenie, jak najszybciej należy uruchomić przepisy specustawy, które kierują strumień sprzedaży tych leków wyłącznie do aptek. Pacjenci muszą mieć możliwość zakupu tych produktów w aptece, zwłaszcza że żaden chory po wyjściu od lekarza nie będzie szedł po leki na pocztę. W wielu przypadkach pozycje na liście powinny być opisane precyzyjnie. Środki dezynfekcyjne to zbyt ogólne określenie. Tym bardziej że za naruszenie tych przepisów grożą surowe kary, nawet do kilku lat więzienia – dodaje wiceprezes NRA.