Szpital na Banacha w Warszawie zamknięty. Lekarze chcą pozwać szpital

Decyzję o zamknięciu placówki przy Banacha podjęto, gdy okazało się, że jeden z zarządzających zakaził się COVID-19. Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej”, chodzi o osobę, która niedawno miała przebywać na nartach we Włoszech. – Z tego, co wiemy, mężczyzna był tam z żoną, która źle się czuła i została wysłana do domu. Czuł się dobrze i przychodził do pracy. Uczestniczył też w zebraniach z kierownikami oddziałów szpitalnych – mówi jeden z lekarzy pracujących na Banacha.

