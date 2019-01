Zdrowa dieta dla Ziemi: Mniej czerwonego mięsa, więcej warzyw

Mniej wołowiny, więcej roślin strączkowych - to najważniejsza zmiana w diecie, do jakiej przekonują eksperci

Komisja naukowców z całego świata opracowała dietę, która ma nie tylko poprawić nasze zdrowie, ale też pozwolić na wykarmienie 10 miliardów ludzi na świecie bez katastrofalnych zniszczeń na naszej planecie. Jakie są jej wytyczne?

Do 2050 roku musimy przeprowadzić wielką żywieniową transformację – apeluje 37 naukowców, którzy w ramach komisji EAT-Lancet opracowali wytyczne dla diety, która umożliwi w najbliższych dziesięcioleciach wyżywienie 10 miliardów ludzi w sposób zrównoważony, tak by nie zniszczyć planety. By stało się to możliwe, konieczne są zmiany w trzech obszarach: zmiana diety, ulepszenie produkcji żywności przez zmiany w rolnictwie i technologii oraz zmniejszenie marnotrawienia żywności.

Skala obecnej hodowli zwierząt jest główną przyczyną emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za globalne ocieplenie, zużywa jedną trzecią wody pitnej Ziemi. Przypomnijmy, że degradacja środowiska naturalnego i zmiany klimatyczne według najnowszych szacunków WHO mogą w najbliższych latach wepchnąć 100 mln ludzi w skrajną nędzę i przyczynić się do co najmniej 250 000 zgonów rocznie.

Zdrowe zmiany w diecie

Ograniczenie spożycia czerwonego mięsa, w tym przede wszystkim wołowiny – to jeden z głównych postulatów „planetarnej diety zdrowotnej”. Założenia proponowanych zmian bliskie są tak zwanej diecie fleksitariańskiej, która nie wyklucza jedzenia białka zwierzęcego, ale opiera się głównie na warzywach, w tym strączkowych, oraz orzechach, pełnych ziarnach i owocach.

Idealne dzienne menu powinno zawierać:

Orzechy - 50g Fasola , ciecierzyca , soczewica i inne rośliny strączkowe - 75 g Ryba - 28g Jajka - 13 g dziennie (co daje jedno na tydzień) Mięso - 14g czerwonego mięsa i 29g kurczaka Węglowodany - pełnoziarniste chleb i ryż 232g dziennie i 50g dziennie skrobiowych warzyw Nabiał - 250g - odpowiednik jednej szklanki mleka Warzywa - (300g) i owoce (200g) Cukier – nie więcej niż 31 g Tłuszcze roślinne - 50 g olejów takich jak oliwa z oliwek.

Eksperci EAT-Lancet zalecają ograniczenie cukrów dodawanych do żywności, mocno przetworzonych zbóż oraz skrobi, w tym ziemniaków.

- Ludzkość nigdy nie próbowała zmienić systemu żywnościowego w tej skali - powiedział Line Gordon, dyrektor Stockholm Resilience Center na Uniwersytecie w Sztokholmie. - Może to brzmi fantastycznie, fantazja wcale nie musi być zła ... czas marzyć o dobrym świecie -mówi.

Według naukowców podatki od czerwonego mięsa są jednym z wielu sposobów, które mogą być konieczne, aby przekonać nas do zmiany diety.

10 miliardów ludzi do wyżywienia

Światowa populacja osiągnęła w 2011 roku 7 miliardów, a obecnie wynosi około 7,7 miliarda. Oczekuje się, że liczba ta osiągnie 10 miliardów około 2050 r. I będzie nadal rosła.

Naukowcy twierdzą, że dieta zapobiegnie śmierci około 11 milionów ludzi każdego roku.

Nowy sposób żywienia przyczyni się zdaniem ekspertów do ogranicza chorób związanych z niezdrowymi dietami, takimi jak zawały serca, udary i niektóre nowotwory. Są to obecnie najwięksi zabójcy w krajach rozwiniętych, zaraz po zanieczyszczeniu powietrza i zmianach klimatycznych – wynika z opublikowanej ostatnio przez WHO listy 10 największych zagrożeń zdrowotnych na Ziemi.