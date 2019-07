MEN określił kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020

Rozwijanie kompetencji matematycznych, walka z uzależnieniami dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych – to najważniejsze kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Zgodnie z art. 60 ustawy – Prawo oświatowe ustalił je minister edukacji narodowej.

Z kolei kontrolerzy zatrudnieni w kuratoriach oświaty sprawdzą przede wszystkim sposób działania monitoringu wizyjnego oraz funkcjonowanie poradni pedagogiczno-psychologicznych (w szczególności wydawanie przez nie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego). Ocenione zostanie także przechodzenie uczniów ze szkół ogólnych do specjalnych.

Sprawdzony zostanie także sposób prowadzenia zajęć indywidualnych oraz w grupach liczących do pięciu osób, a także zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów kształcenia branżowego.

Wizytatorzy zwrócą także uwagę na to, czy kształcenie w przedszkolach i szkołach sprzyja nauce i rozwojowi dziecka. To np. sposób ułożenia planu lekcji, by przedmioty wymagające wysiłku umysłowego przeplatane były luźniejszymi, czy też nauka na dwie zmiany. Ocenią także sposób wspomagania rozwoju uczniów, a także współpracę szkół z rodzicami lub opiekunami. Z kolei w bibliotekach zostanie oceniona współpraca z lokalną społecznością.