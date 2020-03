Koronawirus: żywność z „Programu dla szkół” trafi dla potrzebujących

– Żywności nam nie zabraknie. Ale trzeba pamiętać też o tym, w szczególności w trudnych czasach, aby nie doprowadzać do jej marnowania. Koronawirus rodzi bardzo wiele problemów. Najważniejsze jest oczywiście zdrowie. Są jednak inne pilne sprawy, które należy rozwiązać. I robimy to po kolei. Poleciłem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowanie wytycznych dotyczących „Programu dla szkół" – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Dotyczy to, finansowanego ze środków UE, mechanizmu „Program dla szkół" w roku szkolnym 2019/2020. W związku z zamknięciem placówek edukacyjnych, z powodu pandemii „COVID-19", nie są odbierane dostarczane do tej pory produkty takie jak: świeże owoce i warzywa oraz soki, przeciery owocowe, a także produkty mleczne. Ciągłość realizacji programu została przerwana z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju.

– Opublikowane wytyczne dotyczą sposobów postępowania. Najważniejsze jest zdrowy rozsądek, który nakazuje zwracać uwagę przede wszystkim na to, aby żywność nie była marnowana. Podejmujemy takie działania, które do tego nie dopuszczą i w miarę możliwości kierujemy tę żywność do potrzebujących – podkreśla minister Ardanowski.