Jesteśmy na początku drogi

Nieprzygotowanie systemu ochrony zdrowia do skali pandemii i skutki spoleczno--gospodarcze. Okazało się, że nie tylko państwa najbiedniejsze napotkały problem w postaci ograniczonych zasobów na służbę zdrowia, ale wszystkie na świecie, i do tego w tym samym czasie. Dotychczas pandemie miały zakres regionalny, więc były łatwiejsze do opanowania. Teraz mamy zakres światowy, który spowodował zatkanie się systemu ochrony zdrowia i załamanie gospodarki.

Państwa są na różnym etapie rozwoju, stąd pomoc i potrzeby są zróżnicowane. Niektóre państwa potrzebują finansowania na zakup środków medycznych czy na wypłaty wynagrodzeń dla personelu medycznego albo budowę szpitali tymczasowych. W innych przypadkach jest to kwestia finansowania łańcuchów dostaw szczepionek czy ich zakupu. To jest teraz naszym priorytetem.

To wszystko brzmi pięknie, ale nie jest demoralizujące? Umarzanie długów biednym nie doprowadzi do powtórki sytuacji, że będą się dalej zadłużać? Jak temu zapobiec?

Bank do niedawna koncentrował się głównie na kontynencie afrykańskim. Tam wciąż mamy najwyższy poziom biedy i zadłużenia. W tej chwili pomoc adresowana jest także do państw Ameryki Południowej, Azji Południowej i Centralnej, krajów Bliskiego Wschodu. Jednak największym odbiorcą pomocy jest Afryka.

To, co się dzieje, jest wodą na młyn zwolenników chińskiego modelu rozwoju?

Ciężko to komentować, bo nie wiemy do końca, jak wygląda sytuacja w każdym kraju. W samej Europie mieliśmy różne modele radzenia sobie z pandemią. Od modelu liberalnego (Szwecja) przez semiliberalny (Wielka Brytania) po zamknięcie gospodarki (Włochy, Hiszpania). Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach PKB w poszczególnych kwartałach. Najważniejsze, jak wzmocnieni będziemy po pandemii, czy zostaną wprowadzone dodatkowe programy wsparcia gospodarki oraz kiedy upowszechnimy szczepionkę. Czy okres zamknięcie gospodarek pozwolił na transformację poszczególnych sektorów, zwiększenie dostępu do usług cyfrowych, przemodelowania gospodarek. To dopiero przed nami. Jesteśmy ciągle na początku drogi. Wciąż mamy codzienne przyrosty chorych i ofiar. Jeszcze przyjdzie nam się z tym borykać przez kolejne kwartały, dopóki nie nabierzemy odporności globalnej.