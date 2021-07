Prezes URE: Nie unikniemy podwyżek cen prądu i ciepła materiały prasowe

W wyniku reformy energetyki powstanie nowy duży gracz, tymczasem nie wiemy, jak on ma funkcjonować i co zrobić, by nie dopuścić do manipulacji cenami energii – podkreśla Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.