Od transformacji cyfrowej nie ma odwrotu. Zaszła za daleko

Zmiana i konkurencja zawsze były częścią rzeczywistości biznesowej, presja na szybkie zmiany nigdy jednak nie była tak duża. Nie chodzi tylko o to, aby szybciej wykonywać działania, ale również o to, aby nowe rzeczy robić w sposób zwinny. Sednem jest zmiana sposobu myślenia całej organizacji i wprowadzania po drodze nowych technologii.

Wszystkie rozwiązania oparte na chmurze są coraz bardziej wartościowe dla naszych klientów, zwłaszcza te z zakresu customer experience i cyfrowego łańcucha dostaw. Działamy w nowej rzeczywistości, w której potrzeba zmian skłania klientów do przenoszenia procesów do chmury i inwestowania w rozwiązania, które automatyzują i optymalizują procesy. Szukają oni efektywnych kosztowo rozwiązań i sposobu na przekształcenie inwestycji CAPEX w OPEX. Potrzebują elastyczności, aby szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Polskie firmy były do tej pory dość ostrożne w korzystaniu z rozwiązań chmurowych – czy to się zmienia?

Dziś firmy i ich kadra zarządzająca szukają sposobów na nowe, inne podejście do IT. Do tej pory było ono traktowane jako źródło kosztów. Jednak wraz ze zmianami – zarówno wartości biznesowych, jak i otoczenia – decydenci dostrzegli, że ważne jest wykorzystanie IT jako jednego ze strategicznych zasobów i źródła przewagi konkurencyjnej. Równie ważne stało się skrócenie czasu trwania projektów oraz zwiększenie udziału OPEX i zmniejszenie CAPEX w budżecie IT. Nie dokonywanie inwestycji z góry, ale zamiana ich na model abonamentowy. Chmura jest odpowiedzią na bieżące potrzeby polskich firm – nic dziwnego, że jej wykorzystanie rośnie w Polsce.