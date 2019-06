Edukacja kluczem do e-marketingu

W najbliższym czasie dużym sukcesem okazać się mogą rozwiązania głosowe – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska. Opowiada o kierunkach, w jakich rozwijać się będzie branża marketingu internetowego.

Jakich innowacji możemy się spodziewać na rynku e-marketingu? Jakie tematy zamierzają państwo poruszyć na najbliższym Forum IAB, nad którym „Rzeczpospolita" objęła patronat?

Włodzimierz Schmidt: Z pewnością rzeczami, na których obecnie skupia się branża, są: sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe. Co prawda, są to pojęcia znane od dłuższego czasu, jednakże stwarzają one nowe pole do działań dla reklamodawców. To pole nadal nie jest w pełni wykorzystane, choćby w kontekście wykorzystania uczenia maszynowego do kontekstowego targetowania reklam.

Czym są reklamy kontekstowe i na czym będzie polegać wprowadzenie do nich sztucznej inteligencji?

Sama reklama kontekstowa funkcjonuje od wielu lat, polega na dopasowaniu treści reklamy do tematyki strony internetowej, na której jest wyświetlana. Natomiast wdrożenie sztucznej inteligencji do tego sposobu reklamowania jest czymś zupełnie nowym. W przyszłości takie rozwiązanie może przynieść jeszcze skuteczniejszą drogę do pozyskania potencjalnych klientów.

Sztuczna inteligencja jest bardzo gorącym i zarazem kontrowersyjnym tematem. Budzi obawy.

Tak naprawdę chodzi tu o lepsze dopasowanie treści reklamodawców do potrzeb klientów. Inteligencja do tej pory była obszarem zarezerwowanym jedynie dla istot ludzkich, teraz do świadomości społeczeństwa docierają głosy, że maszyny również mogą ją posiadać. Jest to inteligencja bez ludzkiej twarzy, której nie znamy i dlatego się jej boimy. Uważam, że termin uczenia maszynowego jest bardziej trafny i zdecydowanie mniej przerażający dla ludzi. Mówimy tu o algorytmach zdolnych do samodoskonalenia i uczenia się zamiast używania bardzo ogólnego pojęcia sztucznej inteligencji.

Marketing internetowy cechuje bardzo duża dynamika zmian. Połączenie tej branży z nowymi technologiami przekłada się na jeszcze szybsze tempo rozwoju. Na co jeszcze stawiać będą reklamodawcy?

W najbliższym czasie dużym sukcesem okazać się mogą rozwiązania głosowe. Nie chodzi tu jedynie o wyszukiwanie głosowe, ale ogólne użycie tej technologii w naszym codziennym życiu. Sama reklama głosowa nie jest innowacją, jest tak stara jak radio, jednak nowa technologia tworzy zupełnie nową drogę dotarcia do klientów. Ten obszar wyróżnia się na tle innych nowości dostępnością dla użytkowników. Nie ma bariery kosztowej, którą tworzą takie rozwiązania jak wirtualna czy rozszerzona rzeczywistość. Nie wykorzystujemy tu tak drogiego sprzętu, oszczędzamy pieniądze na programowaniu itd. Ponadto wyszukiwanie głosowe jest dużo prostsze w obsłudze dla starszych ludzi. Obsługa smartfona jest dużo bardziej skomplikowana od rozmowy z asystentem głosowym, przez co jeszcze bardziej zwiększa się grono ich użytkowników.

Jak reklamodawca ma się wyróżnić na rynku w sytuacji wszechobecnej cyfryzacji i natłoku informacji?

Moglibyśmy spędzić kilkanaście, jak nie więcej, godzin na próbie odpowiedzi na to pytanie i właśnie nad tym będziemy dyskutować podczas naszego najbliższego Forum IAB. Natomiast w największym skrócie: sam marketing nie ulega drastycznym zamianom, reklama jest znana od wielu lat, jednak kanały dotarcia do klientów oraz tempo adaptacji nowinek zarówno po stronie klientów, jak i twórców reklam są zgoła inne. Czasem trudno nadążyć za prędkością zmian. Kluczem do sukcesu jest edukacja i dlatego my jako organizacja kładziemy tak duży nacisk na kształcenie. Chcemy pomóc reklamodawcom, marketerom czy agencjom uczyć się tych nowych dróg w e-marketingu. Tworzymy raporty, obserwujemy rynek, badamy i wyciągamy wnioski, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb klientów.

Jak wygląda sytuacja w naszym kraju?

Obecnie w Polsce internet jest drugim medium po telewizji, a tymczasem w Unii Europejskiej dawno ją wyprzedził. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, jesteśmy stosunkowo dużym rynkiem, ale patrząc od strony gospodarczej, nadal gonimy Europę. I to z trudem. To są fakty historyczne i pomimo trudności powinniśmy patrzeć optymistycznie w przyszłość. W Polsce wydatki na media internetowe bezustannie rosną – z roku na rok o kilkanaście, a czasem nawet o kilkadziesiąt procent. To najlepiej pokazuje, jak istotnym kanałem medialnym jest sieć. Podkreślę jeszcze raz, że kluczem do sukcesu będzie edukacja i świadomy rozwój branży marketingu internetowego.