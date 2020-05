Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska: Stare metody pracy już nie wrócą

Tutaj mamy dwa kluczowe czynniki: przede wszystkim ograniczenia związane z pandemią w danym kraju oraz ich wpływ na działania firm i przedsiębiorców. Z racji tego, że obsługujemy kluczową infrastrukturę w obszarze przemysłu, energetyki czy kolejnictwa, spowolnienie dotyka nas z pewnym opóźnieniem. Na razie nie dostrzegamy tak znaczącego spadku obrotów, jak to się dzieje w firmach, które działają na stosunkowo wąskich rynkach. Najważniejsze jest teraz zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, ale również pracowników naszych klientów, partnerów biznesowych czy podwykonawców. Powszechnie wdrażamy pracę zdalną, w tym serwis techniczny, i na tym też są skupione lokalne oddziały naszej firmy.

Drugą niezwykle ważną sprawą jest funkcjonowanie łańcucha dostaw. Oczywiście największe obawy były związane z chińskimi fabrykami Siemensa, jednak tam dosyć szybko wrócono do sprawnego działania. Niezwykle ważnym ogniwem są małe i średnie przedsiębiorstwa na przykład w Polsce, które są naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi czy dystrybutorami. Tutaj podejmujemy działania, żeby wzmocnić te firmy i tak przeprowadzać nasze procesy, np. dotyczące windykacji należności, aby nie przyłożyć ręki do ich niewypłacalności.

Nie przewidujemy ich. Bacznie obserwujemy sytuację i dostosowujemy metody pracy do aktualnego stanu rynku. Wszyscy wykorzystujemy ten czas, aby przestawić się na prace zdalną. Zachęcamy naszych pracowników do stosowania webinariów, tak też szkolimy naszych klientów, których nie możemy odwiedzić podczas wizyt handlowych. Natomiast w sytuacjach takich jak w fabryce Fiata na Śląsku, gdzie prowadzimy obsługę serwisową linii produkcyjnych, a gdzie trwa przestój, ten czas wykorzystujemy na doszkalanie i wykorzystywanie zaległych urlopów. Możemy sobie pozwolić na ten luksus, chociaż widzę, że sytuacja wielu przedsiębiorstw i branż w Polsce jest bardzo ciężka.

Działania w ramach tarcz uważam za absolutnie niezbędne, ratują sytuację firm. Ta druga tarcza oczywiście znacznie lepiej spełnia oczekiwania niż pierwsza. Szczególnie pozytywnie oceniam przepisy, które uruchomiły tzw. tarczę finansową PFR. Brakuje jednak dopasowania działań antykryzysowych do potrzeb dużych firm. Trzeba szybko uruchomić instrumenty wspomagające płynność, na przykład uwolnienie środków z kont vatowskich czy skrócenie terminu zwrotu tego podatku. Ważne jest odroczenie do końca roku wejścia w życie JPK, zwolnienie dużych firm z płacenia składek na ZUS, jeżeli i one znajdą się w trudnej sytuacji. Liczę, że takie zapisy znajdą się w trzeciej odsłonie tarczy.