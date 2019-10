CI Games dopieszcza „Snajpera”

Na jakim etapie są prace nad waszą najnowszą grą „Sniper Ghost Warrior Contracts”?

Kilka dni temu najnowszy „Snajper” trafił do certyfikacji PS4 i Xbox One. Zespół skupiony jest na dopracowaniu rozgrywki. Mimo zbliżającej się premiery zespół wciąż ma dużo pracy, bo chce naprawdę dopieścić najnowszą odsłonę gry.

Jakiej sprzedaży się spodziewacie?

Nie komentujemy sprzedaży gry. Jest na to za wcześnie. Mamy nadzieje, że gracze docenią starania i efekt końcowy, co przełoży się na odpowiedni poziom naszych przychodów.

Właśnie pojawiła się informacja o przełożeniu premiery „Doom Eternal”, czyli gry podobnej do „Snipera”. Co to oznacza dla waszej spółki?

Po przełożeniu premiery najnowszego „Dooma” nie ma żadnej gry w nawet podobnym gatunku do „Snajpera”, która miałaby mieć premierę w tym samym tygodniu co my. Dodatkowo niższe od oczekiwanych oceny gry „Ghost Recon Breakpoint” powodują, że rynek nie będzie aż tak nasycony grami taktycznymi do premiery naszej.