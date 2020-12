Kaczyński: PO poszła w stronę lewackiego ekstremizmu

Na czym polega? Pierwsza obserwacja dotyczy samego PiS. - Prawą flankę utrzymujemy i jesteśmy na niej mocni. Nie pójdziemy na lewo – to jest oczywiste - mówi Kaczyński. Druga - obecnego kursu Platformy Obywatelskiej. - Platforma poszła bardzo ostro w lewo, w stronę lewackiego ekstremizmu, co nas trochę zaskakuje - przyznaje lider PiS.

Kaczyński zastanawia się, czy tworzy się nowy układ opozycji. - Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy - mówi lider Zjednoczonej Prawicy.

W ostatnich dniach i tygodniach wielu ważnych polityków PO, jak wiceprezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przyznało, że wspiera liberalizację prawa antyaborcyjnego. Nie wszyscy w partii, np. były lider Grzegorz Schetyna, się z tym zgadzają.