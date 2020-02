Dr Tomasz Witkowski: W czasie kwarantanny koniecznie telewizja

Takim sygnałem może być negatywna reakcja na przekroczenie tzw. dystansu personalnego. Dystans nazywany intymnym to około pół metra. Dystans osobniczy, czyli odległość, na którą dopuszczamy przyjaciół i rodzinę, wynosi ok. 120 cm. Są to oczywiście przybliżone wartości. W przypadku ludzi żyjących na wsi, którzy rzadko przebywają w zatłoczonych windach czy tramwajach, są one znacznie większe. Jeśli zaś dorastaliśmy w bloku, lepiej będziemy znosić zamknięcie w niewielkim pomieszczeniu.

Czy odosobnienie może wywołać depresję?

Częściej mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, to depresja prowadzi do życia w odosobnieniu. Jest to powszechne w Japonii i nazywa się hikikomori, co oznacza „wycofany”. Młodzi ludzie wycofują się z życia publicznego na miesiące lub lata. Te zachowania są spowodowane stanami depresyjnymi. Długie przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach może z kolei prowadzić do konsekwencji fizycznych, takich jak spadek kondycji czy niedotlenienie.